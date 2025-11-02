El secretario señala que Jacobo López ejerce de gerente de forma irregular

El secretario del Ayuntamiento de Candelaria, Octavio Fernández, calificó «desfavorablemente» la documentación que el concejal y portavoz del Partido Popular (PP), Jacobo López, aportó al Registro de Intereses de la Corporación candelariera tras su nombramiento como consejero delegado de la sociedad mercantil pública insular Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, SA (Cultesa). El funcionario consideró que el edil tiene atribuidas, de hecho, las funciones de gerente, por lo que «no cumple el procedimiento legalmente establecido en nuestro ordenamiento jurídico».

La certificación del Consejo de Administración de Cultesa que presentó Jacobo López, tras dos requerimientos de la Secretaría municipal, permite constatar que el pasado 5 de septiembre, con los votos de las dos terceras partes de sus miembros, el citado órgano de la sociedad pública le otorga las 25 funciones que desempeñaba quien fuera gerente desde el 21 de noviembre de 2002 hasta su jubilación, María Teresa Cruz Bacallado. «Por tanto, estamos en apariencia con un consejero delegado que, en esencia, es un gerente».

Lo refleja en su informe el secretario municipal de Candelaria, disponible en el portal de Transparencia de la Administración local. En el mismo establece que la Ley de Sociedades de Capital «en ningún caso permite la atribución al consejero delegado de la totalidad de las funciones del gerente de la entidad por la vía de la designación como consejero delegado y sin previa selección pública en la que se acrediten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Octavio Fernández aclara en el documento que «en derecho, las figuras jurídicas no son el nombre que se asignen, sino el contenido y las funciones que se ejercen».

Recurre a la jurisprudencia para concluir que «la selección del personal de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local, incluida la figura del director gerente, está sujeta a los principios de publicidad y concurrencia». Asimismo, puntualiza que «la extinción del contrato de alta dirección no generará derecho alguno a integrarse en la estructura de la Administración Local» de la que dependa la sociedad. Además, del contenido de los Estatutos que rigen la actividad de la empresa del Cabildo de la que es consejero delegado Jacobo López, el funcionario habilitado nacional resalta que «el único órgano que tiene atribuida las facultades de la administración ordinaria de la entidad es el gerente de la misma».

En este caso, por añadidura y teniendo en cuenta que la gerente anterior desarrollaba esas funciones (la número 14 de las 25 que tenía asignadas), el también portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Candelaria es, además, el Jefe de Personal de Cultesa, señala el secretario municipal. Esto le lleva a reflejar que tal función «constata» que el edil popular «hace las funciones de gerente y sin previo proceso de selección público».

La polémica

Octavio Fernández emitió su informe el pasado 17 de octubre, tras requerir al concejal la «declaración de modificación» del Registro de Intereses. Lo hizo después de la polémica que generó el PSOE a principios de octubre al acusar al Gobierno del Cabildo (CC-PP) de «crear un puesto directivo a medida» en la empresa pública Cultesa «para colocar» al concejal del Partido Popular en Candelaria, Jacobo López, como nuevo consejero delegado «con funciones de gerente». Acusaciones que los populares calificaron de «bulo y desinformación».

En una valoración que coincide con el argumento que, con posterioridad, refleja el secretario municipal de Candelaria en su informe, los socialistas valoraron que «la designación se realizó sin convocatoria pública, sin comunicación institucional y sin reflejarse en el portal de transparencia, donde el nuevo responsable ni siquiera figuraba como miembro del consejo». El PP realzó el informe favorable del Servicio Administrativo y reivindicó que se trató de «un contrato mercantil absolutamente regular y conforme al ordenamiento jurídico» que «no requiere de proceso selectivo».

En base a la documentación presentada por el concejal para su inclusión en el Registro de Intereses, el secretario del Ayuntamiento informa que «el consejero delegado desempeña las funciones de gerente de la entidad, teniendo sólo la condición de consejero delegado a efectos nominales, siendo gerente desde el punto de vista sustancial, funcional y de facto de dicha entidad mercantil insular». n

Un contrato con informe positivo

El Partido Popular defendió «el perfil profesional y técnico» y la compatibilidad para el cargo de Jacobo López, porque «reúne todas las condiciones para acceder a ese puesto en Cultesa».

En palabras del consejero insular de Sector Primario, Valentín González, Jacobo López es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de La Laguna y tiene «con una dilatada experiencia profesional en este ámbito en distintas administraciones públicas». Explicó hace varias semanas que el desempeño de López está sujeto a «un contrato mercantil absolutamente regular y conforme al ordenamiento jurídico».