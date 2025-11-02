Los policías locales de Tacoronte piden a la alcaldesa que aparte a su jefe y ponga al segundo

Los ocho agentes de la Policía Local de Tacoronte han remitido un escrito a la alcaldesa, Sandra Izquierdo, en el que exigen que aparte al jefe del cuerpo de seguridad municipal, Gabriel Medina, y lo sustituya por su segundo, el oficial Luis Alexis Castro.

En el documento firmado el pasado 7 de octubre, informan a la alcaldesa sobre «las deficiencias detectadas en la gestión de la Jefatura», que ejerce Gabriel Medina desde el año 2016. Aseguran que «sin perjuicio de su dilatada trayectoria profesional, las circunstancias actuales aconsejan una revisión exhaustiva de su desempeño al frente del cuerpo». En la misiva, de dos páginas, los ocho policías locales tacoronteros explican los motivos por los que consideran necesario el relevo del mando principal.

Argumentan deficiencias en la operatividad, ausencia de liderazgo efectivo, deterioro del clima laboral, uso ineficiente de recursos y carencias en la gestión administrativa. La participación del actual jefe «en tareas esenciales, como detenciones, inspecciones o instrucción de atestados, ha sido nula o muy limitada durante un periodo muy prolongado», reflejan en el documento.

Los policías locales firmantes sostienen que dicha situación «ha repercutido directamente en la eficacia operativa del cuerpo, dejando al personal sin el respaldo técnico y jerárquico necesario (...)». En el escrito remitido a Sandra Izquierdo, también se hace constar que «se ha observado un ambiente laboral deteriorado derivado de deficiencias en la comunicación interna y en la gestión de los conflictos». A juicio de los ocho agentes, esa situación afecta de forma directa a «la motivación, coordinación y bienestar del personal».

Imagen parcial del texto remitido a la alcaldesa de Tacoronte / E. D.

La gestión y distribución de los recursos materiales forman parte de los argumentos con que justifican la petición de relevar a Gabriel Medina. «Se han adoptado decisiones en la gestión de recursos materiales y humanos que han generado malestar y percepción de desigualdad entre los agentes», lo que ha «afectado negativamente a la operatividad y la equidad en la asignación de medios», apuntan.

Sobre las carencias en la gestión administrativa, refieren que el manejo del programa Gestiona (plataforma que simplifica los trámites) «ha evidenciado deficiencias que han provocado caducidades o tramitaciones incorrectas de expedientes». Asimismo, dejan constancia de que los problemas de comunicación con la Concejalía de Seguridad y la Alcaldía han afectado a la correcta organización de eventos y servicios municipales.

La alternativa

Respecto al oficial que plantean como relevo en la Jefatura, Luis Alexis Castro, los ocho agentes municipales explican que «cuenta con una destacada trayectoria en nuestro municipio, además de una experiencia de más de dos años en» la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Además, destacan su constante disposición a colaborar, «incluso en su tiempo libre, en servicios de relevancia, apoyando y dirigiendo con eficacia a los agentes».

Concluyen exponiendo que «estamos convencidos de que su designación aportará cohesión, eficiencia y estabilidad al servicio policial en beneficio del buen funcionamiento del cuerpo y de la seguridad ciudadana, como viene demostrando desde que ejerce la Jefatura accidental». El Gobierno municipal tacorontero no se ha querido pronunciar sobre este planteamiento de los agentes de la Policía Local.