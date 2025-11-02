Pillan a un prófugo de la justicia de Baleares mientras revisaba coches aparcados en el Teide

Agentes de la Policía Local de La Orotava, desplegados en el Teide en el marco de los operativos de seguridad en el Parque Nacional tinerfeño, fueron alertados de la actitud sospechosa de unos individuos que estaban mirando los vehículos estacionados en el entorno de la Minas de San José.

Una sorpresa

Cuando se dirigieron al lugar para saber qué ocurría se encontraron con una sorpresa: uno de esos individuos estaba en búsqueda y captura por orden de un juzgado de Palma de Mallorca. Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 1 de noviembre, tal y como ha informado el cuerpo del municipio norteño.

Cuando los policías locales orotavenses llegaron al entorno de las Minas de San José, en el que se encuentra uno de los aparcamientos más utilizados por los visitantes del espacio protegido, se percataron de que uno de los sujetos que merodeaba entre los vehículos se echó a correr.

Agentes de la #PoliciaLocal de #LaOrotava han detenido,en la tarde de este sábado, en el @pnteide a un ciudadano rumano que estaba en búsqueda y captura por orden de un juzgado de Palma de Mallorca. El detenido de 36 años ha sido puesto a disposición judicial. pic.twitter.com/vQDaIJPalC — Área de Seguridad y Emergencias de La Orotava (@CECOPAL_Orotava) November 1, 2025

Los agentes lo alcanzaron, lo retuvieron y revisaron su documentación. Fue ahí cuando descubrieron que el hombre, de nacionalidad rumana, era buscado por el juzgado de Palma por causas pendientes con la justicia. El detenido, de 36 años, ha sido puesto a disposición judicial para que responda ante las imputaciones que tiene pendientes en las Islas Baleares.

Despliegues en la joya natural de Tenerife

La Policía Local orotavense es uno de los cuerpos, junto con la Guardia Civil, la Policía Canaria y los agentes de medioambiente, que participan en los operativos de vigilancia de la joya de la naturaleza tinerfeña ante la falta de personal del Parque Nacional, que solo dispone en la actualidad de tres miembros para controlar un espacio de 189 kilómetros cuadrados.

Una grúa fija, incremento de las multas y refuerzo de agentes de la Policía Local. Son las medidas que está impantando el Ayuntamiento de La Orotava para acabar con las numerosas infracciones de tráfico y robos en vehículos en el Parque Nacional del Teide.

El municipio con más espacio en el Teide

Hay que tener en cuenta que los puntos que están acaparando más infracciones se encuentran en el término municipal de La Orotava, el que tiene más territorio de los 13 (Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor, Adeje, Arona, Fasnia, Granadilla, La Guancha, San Miguel de Abona y Arico) que abarca el parque.

Efectivos de #PoliciaLocal #LaOrotava colaboran con @CabildoTenerife frente a quienes estacionan sus vehículos invadiendo las carreteras en el @pnteide

Se efectúan denuncias y retirada con grúa.#SeguridayEmergencias#LaOrotava pic.twitter.com/a0B2J1gaXh — Área de Seguridad y Emergencias de La Orotava (@CECOPAL_Orotava) October 10, 2025

Narciso Pérez, concejal del Seguridad de La Orotava, detalla que las actuaciones «ya están en estudio» y se realizan «en coordinación» con el Cabildo de Tenerife dentro de los esfuerzos de las administraciones locales por mejorar la vigilancia en el paraje natural más protegido de la Isla.

Grúas fijas y mayores multas

La Concejalía ha encargado un estudio para cuantificar cuál debería ser el precio del servicio de grúa en el caso de tener que subir al Teide. «No es lo mismo retirar un vehículo en las principales poblaciones del municipio que en el parque nacional, por lo que vamos a incrementar el coste», ha asegurado el concejal de Seguridad. Entre el casco de La Orotava y el paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hay una distancia de más de 40 kilómetros.