El ejército, clave en la detección temprana de los incendios en Tenerife

"El éxito de las patrullas militares en el monte se debe al pueblo de Tenerife". Así resumen los responsables castrenses de Operación Prometeo el apoyo recibido por la ciudadanía como clave para el éxito de la segunda edición del dispositivo que movilizó 92 servicios y 2.300 efectivos durante tres meses, del 1 de julio hasta el pasado 30 de septiembre, para recorrer las medianías de la Isla en una labor disuasoria dirigida a los posibles pirómanos con el foco puesto en el gran incendio forestal de 2023.

Integración

El dispositivo militar quedó integrado en el mayor despliegue logístico y tecnológico de la historia de la Isla en materia de prevención y extinción de incendios forestales. En septiembre acabó la actuación de los militares, aunque la campaña de riesgo iniciada el pasado 2 de junio se extendió hasta hoy domingo, 2 de noviembre.

Compromiso

El teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, reafirma el compromiso por “defender la vida, la naturaleza y, en definitiva, seguir trabajando sin triunfalismos de forma coordinada”. Destacó la incorporación de dos helicópteros con visión nocturna del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), con base en Los Rodeos, que no tuvieron que ser activados.

Convenio

Esta segunda edición derivó del convenio firmado en marzo entre la presidenta insular, Rosa Dávila y la ministra de Defensa, Margarita Robles, como reflejó de ese compromiso conjunto para reforzar la vigilancia y protección del medio natural de Tenerife durante los meses más críticos del verano.

Patrullas

La Operación Prometeo operó con patrullas diarias compuestas por dos efectivos y un vehículo, junto a un equipo de coordinación que integró mandos, personal logístico y enlaces con los cuerpos civiles. En su primera edición, este operativo recorrió 190.000 kilómetros, acumuló más de 25.000 horas de trabajo y contribuyó a reducir el número de conatos de incendio, resultados que se consolidaron en esta segunda convocatoria.

Interfaz

El despliegue de las patrullas terrestres se centró en las zonas de interfaz urbano-forestal, consideradas prioritarias por su vulnerabilidad y riesgo elevado. Estas unidades colaboraron en la detección temprana de incendios incipientes, así como en la comprobación de alertas, el aviso a los servicios de emergencia y las tareas informativas dirigidas a la ciudadanía.

Julio Salom recordó la "impresión" por el incendio de 2023 y que al siguiente año la gente estuvo más alerta, con lo cual normalmente no pasa nada y y no pasó porque, además, "el monte está ya quemado", pero, apuntó, "este 2025 ya es el segundo y prácticamente sin novedad en el balance".

Modelo

"Sin triunfalismo, por supuesto, porque en cualquier momento surge el problema" recalcó. Hizo referencia al dispositivo gemelo que surgió primero, Centinela Gallego, "el modelo en el que nos fijamos" para desarrollar Prometeo. Valoró que "no hay reglas fijas y en cualquier momento hay que cambiar la estrategia para estar siempre alerta".

Trabajo

Salom puso en valor el trabajo "impecable, mañana y noche" de todos los efectivos al mando del coronel Cherino. Además de "más coordinado y con una relación más fluida con el Cabildo" que ha permitido "compartir muchas experiencias". Añadió que "estamos mejor preparados en telecomunicaciones y en sistemas de alerta porque conocemos el terreno y lo pisamos". De ahí que "nuestras patrullas se repartan el trabajo y un cabo puede estar haciendo topografía mientras transita por pistas complicadas, lo cual supone reforzar nuestra preparación; el ejército se prepara para el combate, pero no nos viene mal hacerlo para defender la vida y la naturaleza en el primer escalón que es el territorio".

Binomio

"Aquí no sobra nadie, aquí sumamos todos y nos ponemos como parte del binomio con la población civil" sentenció Julio Salom quien destacó que "no ha habido ni un incidente con la gente que subía a los merenderos para hacer su barbacoa y se les informaba de que tenían que desalojar por la alerta de incendios".

Disuasión

Julio Salom reflexionó: "La mera presencia del chaleco amarillo o del coche militar era efectiva para la disuasión". Ahora "tendremos que ir cambiando nuestra estrategia porque dentro de un año o dos perderemos esa capacidad porque se aconstumbrarán a vernos en el monte". Un augurio: "Espero que sigamos firmando el convenio, porque todo es positivo y nuestros soldados están encantados de colaborar y demuestra que somos una parte más de Tenerife y estamos al servicio de todos". Más aún cuando la gran mayoría de esos soldados son de aquí y están orgullosos de poder trabajar por y para su tierra,

Al frente

El coronel Alberto Cherino, jefe accidental de la Brigada Canarias XVI, fue la cara del operativo que dirigió sobre el terreno. Valoeó la importancia de la coordinación y el contacto con la ciudadanía, además de con los técnicos del Cabildo y de que la población sepuera que "estábamos presentes". Argumentó que la clave del éxito estuvo precisamente en “la coordinación total con la institución insular”.

Lecciones

Cherino subrayó las lecciones aprendidas del año pasado como "tener más tiempo de preparación" y que "nuestros compañeros estuvieran mejor formados en muchos aspectos". Recordó la misión: planear y ejecutar actividades de prevención de incendios forestales con presencia, vigilancia y disuasión sobre el terreno "en total colaboración con el Cabildo y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Propósitos

Cherino indicó que "me fijé tres propositos como Jefe de la Fuerza". En primer lugar, "el contacto total con los ciudadanos, los que están y los que viven en el terreno, en el campo y los que han sufrido incendios como el de 2023". Incidió en que "son los que más información nos dan; por ejemplo, dónde puede haber incendiarios o descuidos en zonas con muchísima pinocha".

Contacto

En segundo término, explicó, "un contacto total con los técnicos· del Cabildo, fundamentalmente con José María (Sánchez) y Rodrigo (Barbadillo), "a los que agradezco su flexibilidad con nosotros, el apoyo y su la actitud pedagógica sobre qué se puede y qué no se puede hacer sobre el terreno".

Visualización

Por último, Cherino insistió en que "la población vea que estamos ahí" porque "la disuasión no se consigue si no nos ven. Sin la información de que hay patrullas sobre el terreno, no tendría ningún efecto esa disuasión".

Detalles

El coronel detalló que la organización operativa de este año "ha sido muy similar a la de 2024". Han sido 32 militares en turnos semanales con diez patrullas diarias, día y noche. Hay que añadir la incorporación de una patrulla de helicópteros con un preaviso de 72 horas, que "afortunadamente no ha hecho falta utilizar".

Helicópteros

Esa patrulla aérea era "fundamental" porque tenía capacidad de vuelo nocturno y una autonomía de tres horas de vuelo. Eso, señala, "da la oportunidad de hacer tres vueltas completas a la Isla en caso necesario. Resume: "No ha hecho falta utilizarla, pero supone una capacidad muy importante que reforzaba todo el dispositivo".

Geografía

El militar recalcó que "la zona de responsabilidad es toda la Isla, los 2.000 kilómetros cuadrados de superficie de Tenerife" porque "no nos podemos permitir que se queme ni una sola hectárea". Desvela que los soldados se movieron sobre todo por la zona norte, salvo Anaga, el Valle de Güímar y La Esperanza.

Preparación

La preparación previa, reiteró Cherino, "fue muy importante" a través de jornadas de formación con el Seprona y las brigadas forestales, además del reconocimiento de la zona "en la que nos íbamos a mover", sobre todo pistas por donde puede haber el mayor peligro de incendio. Además, añadió, "como militares, hemos aprovechado para mejorar nuestra formación en primeros auxilios, sanidad, en general, o en recuperación de vehículos de sitios complicados en el monte.

Comunicaciones

Cherino resaltó la importancia que le ha dado el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra a esta operación: "Lo demuestra que hemos sido la unidad piloto para probar una nueva aplicación de cartografía y geolocalización en la que se trabaja". El coronel sentenció: "Teníamos todos los elementos de una operación militar, pero en este caso de apoyo a los ciudadanos". Insistió en que "la clave del éxito está en la coordinación total con el Cabildo, hasta el punto de que podíamos cambiar de lugar las patrullas si las condiciones lo exigían". Puso el ejemplo de un conato en El Rosario ante el que se desplegó una patrulla siguiendo instrucciones de los técnicos del Cabido y ya no hubo más intentos.

Balance.

El año pasado hubo siete conatos en los tres meses del operativo. En 2025 se produjo un pequeño incendio en San Andrés de los Llanos (El Tanque) y ocho conatos. Cherino argumentó: "Conforme pasa el tiempo, la gente se olvida de un gran incendio como el de 2023 y empieza a tener menos cuidadosos, pero se ha mantenido la tendencia".

Concienciación

La concienciación también resultó clave. Subrayó el coronel que "lo que más nos encontramos en el campo fue desconocimiento de lo que se podía hacer o no". Ahondó en que "tuvimos que apagar a veces ascuas o brasas que se dejaron por la noche. Hay que seguir insistiendo para que todo el mundo tenga claro que una imprudencia puede producir un incendio extraordinario y difícil de apagar". Usó una expresión, según dijo, de José María Sánchez, de la Brifor: "Algunos son imposibles de apagar porque se van de las manos y no hay medios que puedan con ellos".

Pistas

Alberto Cherino hace balance de los kilómetros recorridos en pistas y senderos de Tenerife: 150.000, aproximadamente cuatro vueltas al mundo en coche, datos muy similar al del año pasado. "Parece poco", afirmó, pero "es muchísimo por terrenos de gran dificultad y sin un solo accidente.

Intervenciones

Las patrullas intervinieron precisamente en tres accidentes de tráfico siendo los primeros en llegar para asistir a los heridos o dirigir la circulación. También acogieron a gente que estaba perdida. Cherino recuerda en particular a "una señora que llevaba cuatro horas y media deshidratada porque no sabía dónde había dejado su coche y hubo que asistirla en el propio terreno". Incluso , se encontraron con un posible caso de violencia de género, el de una pareja que estaba discutiendo de forma airada dentro de un coche y de noche. Se avisó a la policía y al final se quedó en nada. Ese incremento de la sensación de seguridad "es muy importante"

Albeto Cherino concluye: "Valoro que no haya habido ni un solo roce con nadie, ni del dispositivo ni de la población. Creo que debemos seguir en la misma línea y fortalecer estos vínculos para ser más fuertes si cabe y mejorar esos datos de conatos e incendios año tras año".