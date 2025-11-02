Un desprendimiento obliga a cerrar una carretera en Garachico

Un desprendimiento de tamaño considerable ha obligado a cerrar el tramo de la TF-421 que va desde el Casco de Garachico hasta el barrio de San Pedro. El derrumbe se produjo durante la tarde de este domingo, en torno a las 18:00 horas, y en un punto cercano a dos casas, antes de las curvas del Arrastradero.

Aunque el Área de Carreteras del Cabildo insular ya se encuentre despejando la zona, el alcalde del municipio, José Heriberto González, ha trasladado su intención de no reabrir la vía hasta que se sanee y se estudie el estado de otras rocas cercanas. "Voy a apostar porque permanezca cerrada hasta que se pueda garantizar una mayor seguridad, habría que valorar si se pueden quitar otras piedras antes de que vuelva a ocurrir un incidente similar", explica.

Se trata de un enclave con laderas bastante pronunciadas y con mucha arena, una peculiaridad que guarda relación con la erupción que se produjo en Garachico en 1706. La lava bajó por esas montañas y dejó ese material inestable que suele colarse en la vía. González señala que durante el fin de semana apenas cayeron cuatro gotas y ya hubo un desprendimiento. "Las piedras que están por ahí nos causan cierto temor porque desde abajo da la impresión de que pueden estar sueltas", advierte.

San Pedro, la zona más afectada

La secundaria TF-421, que va desde Garachico al Tanque, conecta a los vecinos con el sur de la Isla, ya que enlaza con el anillo insular. El derrumbe se produjo en un tramo poco frecuentado, que sobre todo utilizan los poco más de cien habitantes que residen en el barrio de San Pedro.

Si el Cabildo finalmente sigue el consejo del alcalde y cierra la vía de manera indefinida, los vecinos no se quedarían aislados, pero tendrían que tomar un camino más largo para llegar al Casco. En concreto, la alternativa para los vehículos y transeúntes que solían atravesar ese tramo será la conocida como carretera del cordobés, por el barrio de Las Cruces.

¿Qué pasaría si hay movimientos sísmicos?

González recuerda que durante la celebración del simulacro de erupción volcánica, celebrado el pasado 26 de septiembre, manifestaron que las carreteras de la comarca no resistirían movimientos sísmicos. "A diferencias de otras zonas como Teno, mucho más sólidas, este terreno es bastante inestable porque, en tiempos geológicos, la lava bajó hace muy poco. Vías como esta tienen su peligrosidad y lo mejor es intentar reducirla", sentencia.