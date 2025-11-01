Ir al cine por 3,50 euros es posible: vuelve la Fiesta del Cine a Tenerife con grandes estrenos

Los fanáticos de las películas en Tenerife tienen una cita la próxima semana. Del 3 al 6 de noviembre de 2025, las principales salas de cine de la isla se suman a una nueva edición de la Fiesta del Cine. Esta iniciativa permitirá disfrutar de todas las películas de la cartelera por un precio de 3,50 euros por entrada.

Una cita para todos los públicos

Esta será la 25ª edición del evento, organizado por la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía, cuyo objetivo es acercar el cine a todos los públicos y fomentar la asistencia a las salas con precios asequibles.

Con las plataformas de series y películas ganando terreno, cada vez son menos los que acuden al cine. Por eso, este proyecto quiere fomentar el acudir a disfrutar de los estrenos en la gran pantalla.

Qué cines de Tenerife participan

En total unas 300 salas de cine en toda España se han unido a esta nueva edición de la fiesta, entre ellas la isla de Tenerife:

Cine Yelmo Villa de La Orotava - La Orotava

La Orotava Multicines Tenerife - La Laguna

La Laguna Cine Yelmo Meridiano - Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife Teatro Cine Chico - Santa Cruz de Tenerife

Los cines ofrecen la oportunidad de comprar las entras online a través de su página web y así evitar colas durante los días que se celebra la Fiesta del Cine.

Películas más recomendadas

Durante los cuatro días, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de títulos nacionales e internacionales, desde dramas hasta películas de acción, comedias o animación. Entre las más destacadas figura La Sospecha de Sofía, Frankenstein, Caza de brujas, Tom y Jerry: Aventura en el tiempo o Black Phone 2.

Cómo conseguir las entradas

Para disfrutar del descuento, los asistentes den acreditarse gratuitamente a través de la web oficial de Fiesta del Cine y presentar la acreditación al comprar sus entradas, ya sea en taquillas u online.

Se espera que la Fiesta del Cine tenga una gran acogida en Tenerife, igual que años anteriores, que las salas se llenen y emocione volver a ver una película en la gran pantalla.