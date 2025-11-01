Vicen Vet impulsa la innovación en oftalmología veterinaria

La oftalmología veterinaria vive un momento de transformación, y en el centro de este cambio se encuentra Vicen Vet, una empresa canaria ubicada en Gran Canaria que ha sabido unir la medicina humana más avanzada con el bienestar animal.

Fundada en 2021 por José Vicente Rodríguez Hernández, médico oftalmólogo con más de 35 años de experiencia en la especialidad humana, Vicen Vet surge como respuesta a una necesidad tecnológica largamente desatendida: ofrecer a los veterinarios herramientas precisas, innovadoras y seguras para el diagnóstico y tratamiento de patologías oculares en animales.

“La oftalmología veterinaria estaba creciendo rápidamente, pero sin disponer de los medios adecuados para acompañar ese desarrollo. Por eso decidí aplicar mi experiencia y pasión por los animales a un proyecto que integrara tecnología, innovación y salud visual”, explica el doctor.

En Vicen Vet, la misión es clara: mejorar la oftalmología veterinaria a través de la tecnología. La empresa desarrolla equipos de última generación que permiten a los profesionales realizar diagnósticos más precisos y aplicar tratamientos menos invasivos, siempre priorizando la calidad de vida de los pacientes animales.

Gracias a la experiencia clínica del doctor Rodríguez, la compañía se ha especializado en la superficie ocular y sus anexos palpebrales, aunque muchos de sus dispositivos también ofrecen aplicaciones en el campo dermatológico y neurológico.

El buque insignia de la empresa es el dispositivo Vicen Vet, un sistema eléctrico de corriente continua desarrollado principalmente para el tratamiento del ojo seco, una patología cada vez más frecuente en perros y gatos. Este equipo no solo alivia y mejora esta condición, sino que también resulta eficaz frente a otras alteraciones como la blefaritis, el entropión, el ectropión o los cilios ectópicos, entre otras.

Complementando este avance, Vicen Vet ha desarrollado el Dry Eye Analyzer, un dispositivo diseñado para realizar un análisis completo de la superficie ocular, permitiendo conocer con precisión el estado general del ojo. Esta herramienta resulta esencial para planificar intervenciones como las cirugías de cataratas, garantizando la seguridad y el éxito del procedimiento.

La innovación de Vicen Vet no se detiene ahí. Entre sus productos más destacados se encuentran las lentes intraoculares para cirugía de cataratas, incluyendo la única lente de cámara anterior del mundo diseñada específicamente para animales. Este desarrollo supone un antes y un después en la cirugía ocular veterinaria.

Con su apuesta por la innovación, la precisión diagnóstica y la salud visual, Vicen Vet se consolida como referente internacional en tecnología aplicada a la oftalmología veterinaria.