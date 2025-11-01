Buenavista del Norte lleva cuatro meses repartiendo agua a los vecinos del Valle de El Palmar

Ir a buscar agua embotellada dos veces a la semana al centro cultural de El Palmar y Las Portelas, en Buenavista del Norte, es ya una costumbre. Cuatro meses después de prohibir el consumo de agua del grifo por exceso de flúor, más de 400 personas emprenden su habitual peregrinación hacia la búsqueda de garrafas de plástico. Lidia Rodríguez Acevedo, vecina del primero de los núcleos de medianías, guarda en su despensa 96 litros de agua (12 botellas) correspondientes al reparto del miércoles y el viernes de esta semana: "Nos dan seis porque son tres para mi hija y otras tres para mí", explica. La distribución habitual destina tres botellones por vivienda, pero en el caso de Rodríguez Acevedo recibe seis porque son siete personas en la casa, entre ellos tres menores.

Números

El Ayuntamiento distribuyó más de 20.000 garrafas desde que se restringiera el consumo del agua de abasto, una cifra aproximada. La medida comenzó en verano, y, atendiendo al precio medio de mercado por botella, cifrado en 1,50 euros, el coste superaría los 30.000 euros en cuatro meses. Equivale a más de 160.000 litros de agua consumidos por casi 500 personas, según el padrón municipal. Aunque se desconocen los datos oficiales -la alcaldesa, Eva García (PSOE), declinó comunicarlos-, sí se sabe que el reparto medio es de 240 garrafas al día en Las Portelas y 400 en El Palmar. Además de estos núcleos, también están afectados Las Lagunetas, barranco Las Palmas, La Sabina y la parte alta de Casablanca.

Pronta solución

Ya entrado el mes de noviembre y acabado el verano oficialmente, está previsto que la distribución de agua finalice pronto. Un mensaje enviado por WhatsApp entre vecinos de El Palmar asegura que, por la cooperación vecinal, se detectó una fuga importante en un depósito. Gracias a esto, se está recuperando el caudal y se procederá a realizar las analíticas pertinentes para restablecer el consumo y comprobar que no existe exceso de flúor.

"No nos da para casi nada"

Lidia Rodríguez Acevedo no tiene constancia de que la solución esté próxima. "Todavía no lo creo, porque si estuviera solucionándose, no nos seguirían dando agua. No nos han dicho nada sobre cuándo terminará el reparto de garrafas", dice asegurando que esa misma mañana recogió el agua que le toca para su vivienda. "Ojalá fuera así. Somos siete personas y los niños, sobre todo, toman mucha agua. También cocinamos con esto y a nosotros no nos alcanza para casi nada", añade.

La vecina de El Palmar lleva siete años viviendo allí. Es venezolana y la familia de su marido procede del barrio buenavistero. "Horrible. Fatal que no tengamos agua de consumo normal porque es indispensable para todo", describe la situación que viven desde hace 120 días, aproximadamente.

Solidaridad vecinal

Para recoger el agua, Rodríguez Acevedo le pide a sus vecinos que la lleven hasta el centro cultural porque no tiene coche: "Le digo a mi vecino o mi vecina que me lleven, o que me traigan las garrafas que me corresponden. Mi marido se va a trabajar y no tengo cómo desplazarme", relata.

"Por lo menos damos gracias a que el Ayuntamiento nos está dando el agua porque si no, no sé cómo sería", agradece. Alguna vez, la familia de Rodríguez Acevedo compró agua porque la que "nos dan, no nos alcanza. Somos muchos", dice. Al respecto, la mandataria buenavistera reconoció en este tiempo que "repartir y comprar agua es una competencia municipal. Tenemos que solventar los problemas económicos de las familias que no pueden comprar agua y debemos ofrecerles el derecho a tener una alternativa".

Picor y piel seca

Aunque el agua está restringida para el consumo humano, los vecinos de seis núcleos de la medianía de Buenavista del Norte la usan para ducharse y asearse. La vecina de El Palmar afirma que al salir de la ducha "nos pica la piel. Incluso hay una vecina que fue al médico porque le salieron unas ronchas. El médico le dijo que es por el agua", explica. Alude a que tienen la piel muy seca tras ducharse con el agua de abasto.

Reparto automático

El procedimiento de reparto es automático. Los vecinos llegan, dan sus nombres y apellidos y la calle en la que residen. Se revisa la lista del padrón y les entregan las garrafas correspondientes. La confianza entre la empleada del Ayuntamiento y los vecinos es propia de la rutina de tantos meses. Incluso, en ocasiones informan de que el agua que le toca ya se la llevó un familiar: "Tu hijo vino esta mañana", avisan a una señora que agradece no marcharse "cargada con las garrafas".

En una moto blanca, una pequeña scooter, a un señor, que vive en la misma calle en la que se encuentra el centro cultural de El Palmar, le caben dos garrafas. El equilibrio lo acompaña y agarra con los pies 16 litros de agua. Vuelve a por la tercera y, sonriente, posa para la foto.