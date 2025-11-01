Águeda Fumero: «La acción social es el eje prioritario del Cabildo»

El presupuesto del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria se ha incrementado en un 20,79% para el ejercicio económico de 2026. El IASS, brazo ejecutor de la consejería de Acción Social, se refuerza económicamente el próximo año, con el objetivo de mejorar la atención social en la isla de Tenerife.

Así lo ha señalado la consejera responsable del área, Águeda Fumero, que asegura que “la Acción Social es el eje prioritario del Cabildo de Tenerife para este mandato”, y esto se constata “en el hecho de que es el área que más ha crecido en el presupuesto total de la institución insular”.

Fumero apunta a que “el desafío de fortalecer la atención social es de gran magnitud, y aunque no constituye una problemática nueva, demanda una respuesta eficaz y coordinada en el marco de un compromiso a largo plazo”.

“Esto es la manifestación de un compromiso firme con la mejora de atención social en la isla- asegura la consejera- en base a un cambio de modelo de gestión, que se basa no solo en la optimización de los recursos propios y el impulso de nuevas infraestructuras, sino también en el fortalecimiento de una red de alianzas con las entidades del tercer sector, que nos permite una atención cercana y especializada, centrando todos nuestros esfuerzos en adaptar los servicios sociales a las necesidades reales de los ciudadanos”.

Incremento del presupuesto

El presupuesto del IASS alcanza en 2026 los 366.698.999 euros, un incremento acumulado en los tres presupuestos de este mandato del 40,3%.

Este aumento de recursos que implica la importancia que el gobierno insular le otorga a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, algo que reivindica Águeda Fumero, que incide en que “para nosotros, la gestión de lo social es un mecanismo clave para promover la equidad social y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia”.

Personal

Una herramienta fundamental para poder mejorar los servicios de atención social es el personal, y por ese motivo “hemos propiciado un incremento del presupuesto en personal que del 7,74% en este ejercicio presupuestario”, lo que se traduce en un presupuesto que llega hasta los 86,4 millones de euros.

En 2026, la plantilla del IASS contará con nuevos trabajadores, entre los que se encuentran médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, educadores sociales, fisioterapeutas, cocineros y técnicos administrativos, entre otros.

Para Fumero, “el personal es uno de los pilares para que la atención social sea efectiva y de calidad, jugando un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios”, insistiendo en que “para ser efectiva, la atención social requiere de una red de servicios y colaboradores, y el personal es clave para coordinar todos esos esfuerzos, promoviendo un enfoque multidisciplinar que garantice una atención integral de calidad”.

Fumero hace hincapié en que “nuestro personal, además, está comprometido con sus tareas, que ejercen con empatía y profesionalidad, y nosotros, desde el IASS, tratamos de mejorar sus condiciones laborales, teniendo en cuenta que trabajan con personas vulnerables”.

Inversiones

El gobierno insular mantiene una postura clara y comprometida ante el déficit histórico de plazas sociosanitarias en Tenerife, como pone de manifiesto el hecho de que en 2026 dispongamos de un crédito de 24.325.363,55 euros en infraestructuras sociosanitarias.

Águeda Fumero sentencia que “esto implica que, durante el próximo año, vamos a tener en ejecución 10 centros sociosanitarios en toda la isla”, una circunstancia “inédita” en la isla, “pasando de la parálisis a la acción, con más inversión, más plazas y resultados tangibles, frente a años de abandono”. “Tras años de bloqueo- insiste la consejera- marcamos la diferencia con hechos, trabajando desde la perspectiva innegociable de que las personas deben ser atendidas con total dignidad, garantizando todos sus derechos, apoyando a las familias y a los cuidadores”.

Sobre esta cuestión Fumero puso de relieve que “nuestra voluntad es abordar un cambio de modelo de gestión social, en el que no solo es importante que dispongamos de infraestructuras sociosanitarias, sino que buscamos alternativas innovadoras, de carácter preventivo, que permitan que las personas puedan tener una atención personalizada en su entorno más inmediato, como en el caso del servicio de permanencia en el hogar, un proyecto piloto que acabamos de poner en marcha en cinco municipios, del que se benefician 500 personas, y que nos permite atender a personas vulnerables en su propia casa, apostando por la desinstitucionalización de los servicios sociales, como un modelo de futuro eficaz”.

Inversiones en centros propios

Al margen de la inversión en nuevos centros sociosanitarios, el Cabildo destinará en 2026 un total de 3.974.781,06 euros en obras y equipamientos en centros propios, un asunto que para la consejera de Acción Social es “de capital importancia para garantizar que los usuarios de esos centros son atendidos con dignidad y con todos los elementos de calidad asistencial”.

“En este mandato- recordó Fumero- hemos impulsado, por primera vez, planes de equipamiento en los centros propios” y resalta que “estas inversiones tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en el fortalecimiento del bienestar social”.

Sobre este tema, la consejera resalta que “frente a la mínima inversión (90.000 euros en cuatro años) del mandato anterior, este gobierno ha invertido ya 4 millones de euros en inversión en mejoras en centros propios, entendiendo que garantizar infraestructuras adecuadas y una atención de calidad, nos permite contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva”.

Anillo Insular de Políticas Sociales

Precisamente, en la construcción de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva cumplen un papel protagonista las entidades del tercer sector.

Águeda Fumero considera que “la construcción de una red de alianzas entre la administración pública y las entidades del tercer sector es una clave en la mejora de la atención, porque las entidades llegan a aquellos casos a los que la administración no llega”.

Con esa filosofía, “hemos trabajado para incrementar el Anillo Insular de Políticas Sociales, llegando a los 54 proyectos subvencionados a 49 entidades, lo que implica un aumento del presupuesto que llega a los 4,7 millones de euros”. En el ámbito del sinhogarismo, el Anillo incluye 8 proyectos de 6 entidades, que alcanzan, en 2026, los 3,2 millones de euros.

El Anillo Insular de Políticas Sociales se ha consolidado, de esta forma, como una estrategia fundamental para abordar las necesidades de atención social de manera integral y descentralizada. Este modelo busca mejorar la accesibilidad de los servicios a lo largo y ancho de la isla, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a los recursos y servicios sociales que requieren. En una isla como Tenerife, donde existen tanto áreas urbanas densamente pobladas como zonas rurales con mayor aislamiento, el anillo insular permite superar las barreras geográficas y ofrecer una atención equitativa y de calidad.

Como conclusión, “la ampliación de recursos destinados a la acción social es una inversión estratégica que no solo responde a las necesidades inmediatas de la población más vulnerable, sino que también sienta las bases para un futuro más solidario y equitativo: con una gestión adecuada, estos esfuerzos pueden transformar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a una mayor cohesión social en la isla”.