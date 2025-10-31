Los trabajadores del IASS paran el pleno del Cabildo de Tenerife para denunciar sus carencias

Los trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) pararon este viernes el pleno del Cabildo de Tenerife para denunciar el deterioro de sus condiciones laborales con carencias en recursos materiales, sobre todo equipamiento, y humanos, al entender que existe un déficit de personal para atender a las personas vulnerables de la Isla. Cinco representantes del Comité de Empresa del organismo dependiente de la Corporación insular se levantaron de pronto en el Salón de Plenos e interrumpieron el desarrollo de la sesión con la lectura, por parte de Elsa Alonso, de un manifiesto con el cual expusieron su situación y exigieron un compromiso «claro y efectivo» de la institución para que la atención a la dependencia sea una prioridad real.

Manifestación

Mientras, en torno a cuarenta empleados del IASS se manifestaban ruidosamente en la plaza anexa al Cabildo con consignas y gritos, muchos de ellos contra la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero (PP). Lo mismo hicieron durante casi todo el mandato anterior con su antecesora en el cargo, la socialista Marián Franquet. Ambas mantuvieron su habitual duelo dialéctico en los plenos con reproches mutuos sobre el trabajo realizado o no por cada una al frente del área. Un 'deja vu' que no incluyó a los trabajadores del lnstituto.

Deterioro

La concentración a las puertas del Palacio insular, impulsada por el sindicato mayoritario en el IASS, la Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC), incidió en el deterioro de las condiciones laborales y en el "lamentable" estado de los centros de atención, en especial los hospitales sociosanitarios como el Febles Campos.

Dotación

Entre las exigencias expresadas está la "inmediata dotación y renovación del equipamiento necesario", la "contratación suficiente de personal capacitado" y un “compromiso claro y efectivo de las autoridades” para convertir la atención a la dependencia en una prioridad real, con recursos, planificación y control transparentes.

Presidente accidental

El presidente accidental, Lope Afonso (PP) –Rosa Dávila se retrasó por motivos de agenda– encajó la sorpresa inicial y, en una decisión «personal» para evitar problemas -según explicó después-, permitió a los trabajadores leer el texto pese a que no lo contempla el reglamento, cosa que estos agradecieron para luego abandonar la sala sin incidencias. El portavoz socialista, Aarón Afonso, advirtió de que se sentaba un precedente, algo que rebatió el otro Afonso, el del PP.

Manifestación de trabajadores del IASS en la plaza del Cabildo, ayer / El Día

Propuesta

Con una moción del grupo de gobierno (CC y PP), que enmendó la propuesta del PSOE, el Pleno acordó «instar al Gobierno de Canarias a la aprobación y firma, cuanto antes, del nuevo Convenio de Dependencia». Un documento clave para el despegue de la atención sociosanitaria en la Isla, tanto en cuanto a la relación precio-plaza como para crear nuevas para ampliar la oferta pública. La realidad es que más de 18.000 tinerfeños están en lista de espera, pese a tener su derecho reconocido. La oferta pública es de 8.737 plazas , 546 de gestión directa por parte del IASS.

Servicios

La propuesta aprobada ayer por unanimidad insta a impulsar la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a menores de seis años, mayores o con discapacidad. Recalca que el convenio debe contar con la financiación que garantice la continuidad de los servicios y avanzar en la eliminación de las listas de espera. La moción invita al Ejecutivo regional a planificar la cofinanciación en la construcción de centros sociosanitarios y a desarrollar un protocolo específico para tratar las urgencias y «dar una mejor respuesta a dependientes en situaciones complejas como la exclusión residencial extrema».