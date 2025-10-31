El precio de la gasolina y diésel hoy viernes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, viernes 31 de octubre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,975€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 31 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 0,975€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 0,975€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 0,975€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Cristóbal de La Laguna, estación de OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,179€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,235€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,349€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,187€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 31 de octubre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,353€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,429€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,549€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,549€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,384€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,449€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,429€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,429€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,369€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,489€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,489€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,100€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 31 de octubre está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,975€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,975€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 0,995€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 31 de octubre, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 0,975€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA LOS MAJUELOS de Avenida Los Majuelos, 26 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 0,975€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación DISA LOS MAJUELOS que ofrece el gasoil a 1,019€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Majuelos, 26.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,100€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación DISA LOS MAJUELOS ofrece la segunda mejor opción, a 1,119€ el litro, en Avenida Los Majuelos, 26.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [31/10/2025 10:52:13]