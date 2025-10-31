Halloween y Noche de Finados en Tenerife: estos son los planes más destacados para disfrutar en la isla

La isla de Tenerife se prepara para vivir la noche de Halloween llena de sustos, diversión y tradición. Con su amplía oferta de actividades los isleños y visitantes pueden optar por la propuesta que más se adapte a sus gustos.

Isla Calavera Zombie Walk (La Laguna)

El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna se transformará el 31 de octubre en un escenario de película con la llegada de la Isla Calavera Zombie Walk. La marcha sirve como presentación del Festival de Cine Fantástico de Canarias - Ciudad de La Laguna Isla Calavera y promete una tarde cargada de humor, música y diversión para todos los públicos.

El actor y humorista tinerfeño Aarón Gómez será el maestro de ceremonias de este desfile de muertos vivientes que arrancará en la Plaza del Adelantado. A partir de las 17:00 horas, los participantes podrán disfrutar de maquillaje y animación gratuitos y a las 20:00 horas comenzará la marcha en dirección a la Plaza de la Concepción.

El evento contará con la participación de la Banda de Música de Tejina y terminará premiando al Mejor Zombie, Mejor Caminante y Mejor Grupo.

Patrimonios Cruzados - Ruta de altares (La Laguna)

Durante estas semanas La Laguna acoge el programa cultural "Patrimonios Cruzados: Día de Muertos - Noche de Finados", una propuesta que une tradiciones mexicanas y canarias en torno a la celebración de los difuntos. Del 24 de octubre al 21 de noviembre, diferentes espacios del municipio ofrecerán actividades para todas las edades.

Uno de los actos más destacados es la Ruta de Altares, que puede visitarse hasta 8 de noviembre, y la tradicional Misa de Finados, que se celebrará el 2 de noviembre en la Iglesia Matriz Nuestra señora de la Concepción. Además, habrá un Desfile de Catrinas el 8 de noviembre a las 17:30 horas, seguido de la Fiesta Mariachi a las 19:00 horas junto a la Torre de Concepción.

El programa también incluye un Taller de Bordado en la Fundación Cristino de Vera, un paseo de Catrinas hasta el 10 de noviembre y una Charla sobre el duelo el 21 de noviembre, impartida por la psicóloga Carmen Delia García León.

Halloween Party (Puerto de la Cruz)

Puerto de la Cruz se prepara para vivir una de las noches más animadas con la Halloween Party, organizada por la concejalía de Fiestas. La cita tendrá lugar el viernes 31 de octubre en la Plaza del Charco, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas.

El programa incluye castillos hinchables, talleres de terror y un espectáculo terrorífico, además de música y animación para todos los públicos. Los asistentes están invitados a acudir disfrazados para disfrutar del ambiente más misterioso.

A partir de las 20:00 horas la fiesta continuará en la calle Perdomo, donde se instalará una zona DJ con sesión musical hasta medianoche. Una opción perfecta para quienes quieran celebrar Halloween con ritmo y ambiente en Tenerife.

Halloween Party 2025 Puerto de la Cruz / Instagram

Halloween (La Victoria de Acentejo)

El municipio celebrará la tarde más terrorífica del año con un proyecto pensado para toda la familia. El 31 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, el Parque El Pinar se convertirá en un espacio lleno de magia, misterio y diversión, con una programación impulsada por el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo.

Talleres temáticos, personajes fantásticos, pintacaras y un túnel del terror, serán las actividades que se podrán disfrutar en el pueblo, además de otras sorpresas. La actuación del narrador mexicano Víctor Arjona es una de las actividades más esperadas porque presentará su espectáculo "Día de Muertos: Una ofrenda de cuento".

El espacio contará con una decoración artesanal creada por los usuarios del Centro Ocupacional del municipio.

Noche de Finaos (Arafo)

Arafo celebra su tradicional Noche de Finaos Solidaria el 31 de octubre en la Plaza de San Juan Degollado. A partir de las 20:00 horas, los asistentes podrán disfrutar del clásico fritando de castañas, acompañador por los vinos con Denominación de Origen de Arafo.

La velada contará con las actuaciones musicales del Septeto Boyeros y la Parranda de Nuestra Isla. Para acudir había que apuntarse en el Ayuntamiento y aportar un donativo solidario de 6 euros, destinado a la Asociación ProSocial "Mi Barrio El Carmen se Mueve".

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Arafo con la colaboración de Volcánic Xperience Dinamiza Rural y el Gobierno de Canarias, invita a sus vecinos y visitantes a traer su propia bebida y comida para compartir.