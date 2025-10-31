Un refugiado alemán y una receta centenaria: esta es la historia de la pastelería más antigua de Canarias que está en Tenerife

Tenerife cuenta con una de las joyas gastronómicas de Canarias. En uno de los municipios de la isla se encuentra la pastelería más antigua de la región. Este establecimiento cuenta la historia de todos los habitantes del pueblo, porque ha visto pasar a generaciones de familias durante más de un siglo. Desde su fascinante fundación hasta la actualidad, Casa Egón, ahora conocida como restaurante Taoro, es un testimonio vivo de una trayectoria que tuvo sus inicios en medio de una de las guerras más devastadoras de la historia de la humanidad.

Casa Egón lleva endulzando las vidas de los habitantes de La Orotava desde hace más de 100 años. Fue en 1914 cuando el joven repostero alemán Egon Alfred Wende Bard hizo escala en Canarias durante un viaje, sin imaginar que el estallido de la Primera Guerra Mundial cambiaría su destino. Atrapado por las circunstancias, Egon se estableció en Tenerife, la isla que le conquistó y donde permaneció hasta su fallecimiento en 1970.

Dos años después, en 1916, al solicitar asilo político, decidió asentarse en La Orotava donde abrió la confitería que acabaría convirtiéndose en una referencia para varias generaciones de canarios. Ahora, 109 años después, la creadora de contenido Corina (@Corina2G) ha visitado esta confitería que tiene unos dulces con un sabor "brutal".

Más de un siglo y cuatro generaciones haciendo dulces muy sabrosos

Este emblemático local ha pasado ya por cuatro generaciones de familiares y sigue atrayendo a vecinos y turistas que descubren en su interior un pedazo de historia viva. Los bisnietos de su fundador son los que actualmente dirigen Casa Egón. El local ha mantenido la tradición pastelera con recetas centenarias, incorporando también nuevas propuestas que sorprenden a los visitantes. Lo que empezó como un pequeño obrador familiar se ha convertido en un símbolo cultural y gastronómico de Tenerife, un lugar que conserva la esencia de la repostería europea adaptada al paladar canario.

Actualmente, también tiene una parte del local dedicada a restaurante, donde se ofrece vino de cosecha propia. Casa Egón se encuentra en el número 5 de la calle León, de La Orotava, en una estrecha cuesta que a diario es transitada por todos los que buscan un buen postre o un dulce para comer a cualquier hora del día.

Así fue la experiencia de Corina en Casa Egón

La creadora de contenido compartió con sus seguidores la experiencia de probar los deliciosos dulces de Casa Egón. La madrileña pidió un surtido que incluía las populares milhojas de albaricoque, la rosca glaseada, un hojaldre relleno de pistacho y los clásicos dulces de almendra. Estos pasteles eran "una pasada", ya no solo por el sabor "brutal", también por la cantidad.

Además, sus precios son asequibles, que también llaman la atención de quienes se acercan a probarlos. Casa Egón conserva la atmósfera de las confiterías de antaño, con vitrinas de madera, ambiente familiar y la sensación de estar entrando en un lugar donde cada dulce tiene una historia centenaria.

Más de cien años después de su fundación, Casa Egón no es solo una pastelería, sino un punto de encuentro y una visita obligatoria en La Orotava, donde tradición, historia y sabor se combinan en cada bocado.