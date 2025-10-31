Unas nubes poco comunes aparecen en la costa de Tenerife y la Aemet explica su origen

El final del mes de octubre ha traído consigo la volatilidad meteorológica en algunos puntos de Canarias. Los amaneceres soleados acaban con densas nubes y viceversa, provocando distintos fenómenos poco comunes tanto en suelo canario como en su litoral. Durante la mañana del pasado 25 de octubre, un tinerfeño observó desde el municipio de El Rosario unas nubes poco comunes.

A unos tres kilómetros del puerto de Radazul, fotografió estas estructuras meteorológicas y la Agencia Estatal de Meteorología se ha encargado de explicar su origen. Se trataban de tres tubas marinas, también conocidas como trombas marinas. Esto es un fenómeno meteorológico que se forma cuando una columna de aire en rotación desciende desde una nube de tormenta hasta la superficie del mar. A simple vista, se observa como un embudo que conecta el cielo con el agua, producto de la condensación del vapor en su interior.

La Aemet, una vez revisado el fenómeno por parte del jefe de climatología, ha incluido la ficha de este fenómeno en el Sinobas, el Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares. Estas tubas, como explica la Aemet, estuvieron amagando durante al menos una hora, llegando a tocar ligeramente la superficie del mar. Se llegaron a observar a una altitud menor de 40 metros, según los datos de la Aemet.

Aunque su aspecto puede ser impresionante y en algunos casos peligroso, la mayoría de las tubas marinas son de corta duración y se disipan rápidamente al tocar tierra o perder energía. Estos eventos suelen ocurrir en zonas costeras cálidas, donde el contraste de temperatura entre el aire y el agua favorece su formación. Las autoridades recomiendan mantener distancia y extremar precauciones cuando se detecta una tuba marina cercana.