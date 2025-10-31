El miedo de apodera de Tenerife: el Instituto del Terror llega hoy a este municipio de la isla

La Laguna se prepara para vivir un Halloween de lo más terrorífico. El Instituto Nuryana se convertirá durante tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el Instituto del Terror, ofreciendo una experiencia que combina miedo, creatividad y diversión para toda la familia.

Tres días de terror en La Laguna

Durante el fin de semana de Halloween, los visitantes podrán recorrer un túnel del terror, poner a prueba su ingenio en un es escape room y participar en talleres creativos.

Además, el evento contará con una zona infantil con guardería, pensada para que los más pequeños también disfruten de la experiencia más escalofriante y segura en San Cristóbal de La Laguna.

Para finalizar, habrá una zona gastronómica a cargo de food trucks de Baggerman - el holandés, reconocidos por su cocina artesanal y de calidad.

Todas las actividades

El escenario principal ofrecerá una programación variada para todos los públicos.

Viernes 31 de octubre:

17h - Cuentos infantiles de miedo

- Cuentos infantiles de miedo 20h - Terroríficamente contados

- Terroríficamente contados 21h - Sesión de DJ

Sábado 1 de noviembre:

17h - Proyección infantil de cine de terror

- Proyección infantil de cine de terror 21h- Sesión de cine de terror para adultos

Domingo 2 de noviembre:

Concierto con bandas sonoras clásicas del género de terror interpretadas en directo.

Instituto del Terror 2025 en La Laguna / Instituto del Terrror

Un Halloween de lo más familiar

El evento, organizado por el Colegio Nuryana, AudioTef Acosta Servicios Audiovisuales, cuenta con la colaboración de Meeting Point Teatro, Troysteatro y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y Baggerman - el holandés.

El proyecto busca ofrecer una forma diferente de vivir Halloween, fomentando la creatividad, la habilidad y el disfrute cultural en familia.

Todas las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Nuryana, situado en Camino San Francisco de Paula, 64, La Laguna.