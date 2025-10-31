El miedo de apodera de Tenerife: el Instituto del Terror llega hoy a este municipio de la isla
Esta actividad será una experiencia única para desafiar los miedos a través de un túnel de terror, escape room, talleres, cine y música en el pueblo tinerfeño
La Laguna se prepara para vivir un Halloween de lo más terrorífico. El Instituto Nuryana se convertirá durante tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el Instituto del Terror, ofreciendo una experiencia que combina miedo, creatividad y diversión para toda la familia.
Tres días de terror en La Laguna
Durante el fin de semana de Halloween, los visitantes podrán recorrer un túnel del terror, poner a prueba su ingenio en un es escape room y participar en talleres creativos.
Además, el evento contará con una zona infantil con guardería, pensada para que los más pequeños también disfruten de la experiencia más escalofriante y segura en San Cristóbal de La Laguna.
Para finalizar, habrá una zona gastronómica a cargo de food trucks de Baggerman - el holandés, reconocidos por su cocina artesanal y de calidad.
Todas las actividades
El escenario principal ofrecerá una programación variada para todos los públicos.
Viernes 31 de octubre:
- 17h - Cuentos infantiles de miedo
- 20h - Terroríficamente contados
- 21h - Sesión de DJ
Sábado 1 de noviembre:
- 17h - Proyección infantil de cine de terror
- 21h- Sesión de cine de terror para adultos
Domingo 2 de noviembre:
- Concierto con bandas sonoras clásicas del género de terror interpretadas en directo.
Un Halloween de lo más familiar
El evento, organizado por el Colegio Nuryana, AudioTef Acosta Servicios Audiovisuales, cuenta con la colaboración de Meeting Point Teatro, Troysteatro y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y Baggerman - el holandés.
El proyecto busca ofrecer una forma diferente de vivir Halloween, fomentando la creatividad, la habilidad y el disfrute cultural en familia.
Todas las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Nuryana, situado en Camino San Francisco de Paula, 64, La Laguna.
