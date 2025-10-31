Los empresarios financian el 45% de la conservación del Polígono

El Ayuntamiento de Candelaria aprobará hoy de forma inicial los estatutos para la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) del Polígono Industrial Valle de Güímar. El documento debe pasar un periodo de exposición para alegaciones antes de su aprobación definitiva. Ese proceso también deben aplicarlo los consistorios de Arafo y Güímar.

Ayer, el gobierno del Cabildo de Tenerife aseguró que «lidera la creación de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar», después de que el último Consejo de Gobierno (celebrado el miércoles) diera luz verde a la aprobación inicial de sus estatutos.

El consejero de Industria, Manuel Fernández, resaltó que «con este paso, materializamos uno de nuestros compromisos de este mandato, que era garantizar la existencia de entidades, al menos en los polígonos industriales de mayor calado, que gestionaran el mantenimiento y conservación de los espacios sobre los que se asientan los polígonos».

Fernández sostuvo que «creando esta entidad, con una gestión que vincula lo público y lo privado, garantizamos el mantenimiento, conservación y mejora de las infraestructuras del polígono». Este complejo alberga a más de 200 empresas y ocupa más de dos millones de metros cuadrados, explicó el consejero. Al tiempo, explicó que «se trata de una iniciativa demandada históricamente por los empresarios que desarrollan su actividad económica en este polígono».

La clave de la apuesta por la Entidad Urbanística de Conservación es la financiación de la misma, que tendrá carácter mixto. El 55% de su presupuesto procederá de las arcas públicas (el Cabildo y los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar), mientras que el 45% restante se corresponderá con la aportación de los propietarios del suelo que ocupan las industrias. Manuel Fernández afirmó en un comunicado que el Cabildo aportará 200.000 euros iniciales, que se sumarán a los 250.000 euros procedentes de la actual Asociación Mixta del Polígono, ente que actualmente se encuentra en proceso de disolución.

El consejero insular Manuel Fernández defiende que se garantiza el mantenimiento de la zona industrial

El consejero insular defendió que «la creación de esta entidad marca un hito en la modernización y gestión de las áreas industriales de Tenerife, siguiendo el modelo recomendado por el Plan Director de Actuaciones en Áreas Industriales de Canarias». También anunció que «nuestra intención es trasladar este modelo de gestión a otros polígonos industriales de la Isla».

El consejero recordó que el Polígono Industrial Valle de Güímar fue construido hace más de 40 años y «se encontraba en una situación de deterioro que requería una actuación urgente». Al respecto, enfatizó que «el Cabildo ha liderado el proceso para revertir esta circunstancia, de la mano de los ayuntamientos que ahora deben iniciar el trámite para la aprobación inicial de estos estatutos».

Fernández hizo hincapié en que «con este tipo de actuaciones, nuestra intención es que las empresas se ubiquen en espacios adecuados, con servicios en óptimas condiciones, no solo para que puedan desarrollar su actividad económica en un entorno apropiado, sino también para atraer inversión a Tenerife, conseguir que nuestra isla sea un lugar atractivo para implantar nuevas empresas industriales, que aportan valor a la economía insular, empleo estable y de calidad».

La Entidad Urbanística de Conservación fue objeto de debates y acuerdos durante más de un lustro. El 9 de octubre de 2015 era la solución, hasta el punto que los ayuntamientos y el Cabildo llegaron a un principio de acuerdo en el que la Corporación insular tutelaría el Polígono Industrial Valle de Güímar. Cinco años después, en abril de 2020, los municipios apostaron por crear un consorcio ante las grandes dificultades que encontraban para constituir la EUC al existir discrepancias para su aprobación a raíz de los informes jurídicos municipales, a pesar de alcanzar un primer acuerdo las cuatro administraciones sobre sus Estatutos en mayo del año 2016. En abril de 2020, Candelaria, Arafo, Güímar y el Cabildo comienzan el proceso para crear un consorcio desechado el año pasado.

La Asociación Mixta de Compensación y los municipios firmaron el traspaso del Polígono Valle de Güímar, que ocupa 2.024.999 metros cuadrados, a los tres ayuntamientos a las 11:45 horas del 22 de julio de 2013.