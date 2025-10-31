Afronta 10 años de cárcel tras cortarle el cuello a un hombre en Tenerife

Una discusión entre dos hombres a altas horas de la madrugada en el sur de Tenerife acabó con uno de los implicados gravemente herido y a punto de perder la vida desangrado tras sufrir un profundo corte en el cuello. Si no llega a ser por la rápida intervención de varias personas que se encontraban en las inmediaciones y la actuación de dos agentes de Policía, «la víctima no hubiera sobrevivido».

El herido fue trasladado de urgencia a un hospital del sur de la isla donde fue intervenido y quedó ingresado hasta que pudo recuperarse de las lesiones. El presunto agresor fue retenido por varios testigos que impidieron que huyera del lugar hasta que llegaron varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía que finalmente lo detuvieron.

El presunto autor de esta agresión se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al estar acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones previas.

La Fiscalía considera que al investigado se le debe imponer una pena de diez años y seis meses de prisión y, una vez que cumpla la pena de cárcel, esté sujeto a una orden de prohibición de acercarse a una distancia inferior a los 500 metros así como no comunicarse con la víctima por cualquier medio durante los cinco años posteriores a cumplir su pena de prisión. De igual manera, el Ministerio Público interesa que se le imponga una medida de libertad vigilada durante los seis años posteriores a su salida de prisión.

La Fiscalía sostiene que de no ser por la rápida intervención policial, el varón hubiera muerto desangrado en minutos

Como indemnización, el reo deberá abonar más de 7.400 euros a la víctima por los tratamientos médicos aplicados por las lesiones sufridas y el tiempo que tardó en sanar. Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha pedido también que se abra una pieza separada para garantizar las responsabilidades civiles que puedan derivarse del resultado del procedimiento penal, por lo que aún se desconoce la cuantía final con la que deberá resarcir a la víctima.

La agresión se produjo a las cuatro de la madrugada del 13 de agosto de 2024 en la Avenida Rafael Puig, en el centro turístico del municipio de Arona. Dos hombres habían iniciado una conversación hasta que el tono se fue elevando y de las palabras se pasó a la agresión. En un momento dado de la discusión, el ahora acusado cogió una botella de cristal y la rompió para luego atacar al otro hombre.

Según mantiene la Fiscalía, «con el ánimo de acabar con la vida de la víctima, el agresor le atacó de forma súbita y le cortó el cuello con fuerza». Tras el violento ataque, el agresor intentó abandonar el lugar sin éxito al ser retenido por varias personas que se encontraban en las inmediaciones y fueron testigos de los hechos.

La víctima sufrió un corte profundo en la yugular anterior izquierda. «Esa herida comprometió seriamente su vida aunque no falleció». Su muerte, sostiene el Ministerio Público, se evitó gracias a la rápida intervención de los agentes que se personaron en el lugar y taponaron la herida de la que manaba abundante sangre.

El informe médico avala que el herido fue operado de urgencia y tardó hasta 29 días en recuperarse de las lesiones

Otra intervención crucial fue también la rápida respuesta de los servicios sanitarios de emergencias, que trasladaron de urgencia a la víctima a un centro hospitalario del sur de la isla donde sería atendido para salvarle la vida.

La Fiscalía narra en su escrito de acusación que la víctima fue sometida a una cirugía de urgencia y luego quedó ingresado. Sufrió hasta 29 días de secuelas básicas moderadas.

Está previsto que la vista oral se celebre el próximo martes 4 de noviembre ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. En este procedimiento están citados a declarar los dos testigos que presenciaron la agresión y retuvieron al presunto autor de los hechos así como los agentes policiales que se personaron en el lugar casi de inmediato.

Además, se cuenta con las grabaciones en vídeo de las cámaras de seguridad con las que contaba el establecimiento de ocio en el que se produjo la violenta agresión. Esta prueba, que no ha sido impugnada, será un elemento de convicción central durante la vista oral, según apuntan fuentes jurídicas.