La Aemet avisa de un fin de semana insólito para Tenerife: primero viento y luego calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el domingo será el día más cálido del fin de semana en Canarias, con termómetros que podrían superar los 30 grados en las medianías del sur de las islas centrales y en zonas interiores de Fuerteventura. Una temperatura inusual para el inicio de noviembre que además llegará justo después de una jornada con fuertes rachas de viento en Tenerife.

Según la previsión de Aemet, el sábado se prevé con cielos despejados o poco nubosos en la mayoría del Archipiélago, salvo algunos intervalos en zonas bajas del oeste. Las temperaturas máximas comenzarán a subir aunque solo ligeramente y de manera más significativa en las zonas interiores de Tenerife y en las islas orientales, mientras que las mínimas registrarán pocos cambios.

La nota más relevante será el viento, que aunque flojo del sur en general y girando al este y noreste durante el día, sí que registrará rachas fuertes en Tenerife. En concreto, según augura Meteorología, se espera que sean muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife.

Luego, calor

Mientras, el domingo, la estabilidad atmosférica persistirá con cielos despejados, salvo algunos intervalos de nubes medias y altas. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente en cumbres y medianías, donde los termómetros podrían superar los 30 ºC, según Aemet. En zonas bajas el viento será moderado de componente este, mientras que en medianías soplará de forma variable.

Para el inicio de la semana, el lunes se espera un ligero descenso térmico y cielos con nubosidad alta sobre las zonas montañosas por la tarde. Los vientos soplarán moderados del noreste en la provincia oriental y de componente este en la occidental, manteniendo una situación general de estabilidad en el Archipiélago.

Nuboso pero sofocante

Para el lunes, de momento la previsión es que el viento se reduzca a mmoderado e incluso flojo en zonas altas. Los cielos estáran poco nubosos en el inicio del día pero la nubosidad ya será generalizada en la segunda mitad de la jornada, sobre todo en las islas montañosas.

Así, aspecto de otoño pero con un calor aún sofocante. La prevision de Meteorología apunta a que las temperaturas seguirán rondando los 30 grados en Tenerife y en la provincia de Las Palmas. Solo descenderál levemente y las mínimas si quiera experimentarán cambios.