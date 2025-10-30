Tenerife cumple 35 años como referencia energética y tecnológica de Canarias: el ITER presume de proyección internacional

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), entidad dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, conmemora su 35º aniversario con un acto institucional en su Centro de Visitantes. La efeméride celebra tres décadas y media de compromiso con la ciencia, la innovación y la sostenibilidad, consolidando al ITER como uno de los principales motores del desarrollo tecnológico y energético de Canarias.

Desde su fundación en 1990, el Instituto ha pasado de ser un proyecto pionero en energías renovables a convertirse en un ecosistema de investigación multidisciplinar con proyección internacional.

El acto conmemorativo contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez Díaz; y el director técnico y de gestión del ITER, Carlos Suárez Rodríguez.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a figuras clave en la historia de la entidad, como Ricardo Melchior Navarro, Manuel Cendagorta-Galarza López, Antonio Cordobés y Guillermo Galván, en agradecimiento a su contribución al desarrollo y consolidación del Instituto.

A lo largo de su trayectoria, el ITER ha desarrollado proyectos emblemáticos que han transformado el modelo energético de la isla. Con más de cien megavatios de potencia instalada —entre eólica y fotovoltaica—, sus infraestructuras representan cerca del 30% de la capacidad renovable total de Tenerife. Además, el Instituto mantiene un modelo de gestión sostenible y autosuficiente, basado en la venta de energía limpia y en servicios tecnológicos avanzados.

Entre sus instalaciones destacan el Centro de Proceso de Datos D-ALiX, que alberga el superordenador Teide HPC; el Centro de Control de Generación de Energía; y laboratorios de fotovoltaica, genómica, química, electrónica y robótica. Su red Canalink y el Telepuerto del ITER consolidan a Tenerife como nodo tecnológico estratégico en el Atlántico, conectando Europa, África y América.

Compromiso con la excelencia científica

El reconocimiento internacional del ITER se refleja en distinciones como la otorgada por la UNESCO en 1999 como Centro de Excelencia en Energías Renovables, y la concedida en 2025 por la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), por su contribución al desarrollo social, científico y ambiental.

El Instituto impulsa más de 57 millones de euros en proyectos de I+D+i, con programas de investigación en energías renovables, medioambiente, genómica y tecnología. Entre ellos destacan iniciativas como VOLTAIRE, SIROCO, PAULIA, GEOTERMAC, PRECISION-EPID y PERSEO, orientadas a la descarbonización, la inteligencia artificial, la biotecnología y la monitorización ambiental.

El ITER mira hacia el futuro reafirmando su compromiso con la transición energética justa, la soberanía tecnológica y la innovación sostenible. Su estrategia se centra en fortalecer la cooperación científica, impulsar el talento local y promover soluciones tecnológicas que contribuyan al bienestar y desarrollo sostenible de Canarias.