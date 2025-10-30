Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenerife cumple 35 años como referencia energética y tecnológica de Canarias: el ITER presume de proyección internacional

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables ha desarrollado en tres décadas y media acciones emblemáticas que han transformado el modelo energético de la isla

35 aniversario del ITER

35 aniversario del ITER

Ver galería

35 aniversario del ITER / María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), entidad dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, conmemora su 35º aniversario con un acto institucional en su Centro de Visitantes. La efeméride celebra tres décadas y media de compromiso con la ciencia, la innovación y la sostenibilidad, consolidando al ITER como uno de los principales motores del desarrollo tecnológico y energético de Canarias.

Desde su fundación en 1990, el Instituto ha pasado de ser un proyecto pionero en energías renovables a convertirse en un ecosistema de investigación multidisciplinar con proyección internacional.

El acto conmemorativo contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez Díaz; y el director técnico y de gestión del ITER, Carlos Suárez Rodríguez.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a figuras clave en la historia de la entidad, como Ricardo Melchior Navarro, Manuel Cendagorta-Galarza López, Antonio Cordobés y Guillermo Galván, en agradecimiento a su contribución al desarrollo y consolidación del Instituto.

A lo largo de su trayectoria, el ITER ha desarrollado proyectos emblemáticos que han transformado el modelo energético de la isla. Con más de cien megavatios de potencia instalada —entre eólica y fotovoltaica—, sus infraestructuras representan cerca del 30% de la capacidad renovable total de Tenerife. Además, el Instituto mantiene un modelo de gestión sostenible y autosuficiente, basado en la venta de energía limpia y en servicios tecnológicos avanzados.

Entre sus instalaciones destacan el Centro de Proceso de Datos D-ALiX, que alberga el superordenador Teide HPC; el Centro de Control de Generación de Energía; y laboratorios de fotovoltaica, genómica, química, electrónica y robótica. Su red Canalink y el Telepuerto del ITER consolidan a Tenerife como nodo tecnológico estratégico en el Atlántico, conectando Europa, África y América.

Compromiso con la excelencia científica

El reconocimiento internacional del ITER se refleja en distinciones como la otorgada por la UNESCO en 1999 como Centro de Excelencia en Energías Renovables, y la concedida en 2025 por la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), por su contribución al desarrollo social, científico y ambiental.

El Instituto impulsa más de 57 millones de euros en proyectos de I+D+i, con programas de investigación en energías renovables, medioambiente, genómica y tecnología. Entre ellos destacan iniciativas como VOLTAIRE, SIROCO, PAULIA, GEOTERMAC, PRECISION-EPID y PERSEO, orientadas a la descarbonización, la inteligencia artificial, la biotecnología y la monitorización ambiental.

Noticias relacionadas y más

El ITER mira hacia el futuro reafirmando su compromiso con la transición energética justa, la soberanía tecnológica y la innovación sostenible. Su estrategia se centra en fortalecer la cooperación científica, impulsar el talento local y promover soluciones tecnológicas que contribuyan al bienestar y desarrollo sostenible de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
  2. Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión
  3. El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
  4. Tres años de prisión y el pago de 280.500 euros para un asesor de Tenerife por usar un poder de un empresario fallecido
  5. El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
  6. Tenerife y Gran Canaria se unen para exigir a la DGT grúas en las autopistas que eviten atascos
  7. Un viaje en las Naciones Unidas de la 467, la guagua más abarrotada y diversa de Tenerife
  8. Caritas despide a la Virgen de Candelaria con Café y Calor a ritmo de una Salve Rociera

Tenerife cumple 35 años como referencia energética y tecnológica de Canarias: el ITER presume de proyección internacional

Tenerife cumple 35 años como referencia energética y tecnológica de Canarias: el ITER presume de proyección internacional

Revueltas, plagas, sequías y erupciones: así fue el periodo más trágico de Canarias

Revueltas, plagas, sequías y erupciones: así fue el periodo más trágico de Canarias

Locura por las flores en Tacoronte: colas en la apertura especial del mercadillo por el Día de Difuntos

Locura por las flores en Tacoronte: colas en la apertura especial del mercadillo por el Día de Difuntos

Santa Cruz prioriza diez proyectos tras recibir financiación europea

Santa Cruz prioriza diez proyectos tras recibir financiación europea

Así es el restaurante favorito de William Levy en Tenerife: carnes, vistas al Atlántico y recomendado por la Guía Michelín

Así es el restaurante favorito de William Levy en Tenerife: carnes, vistas al Atlántico y recomendado por la Guía Michelín

El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror

El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror

Los empresarios, al límite con el retraso de siete años del tercer carril

Los empresarios, al límite con el retraso de siete años del tercer carril

La Aemet alerta en Santa Cruz de Tenerife: cielos nubosos y lluvias este jueves en varias islas

La Aemet alerta en Santa Cruz de Tenerife: cielos nubosos y lluvias este jueves en varias islas
Tracking Pixel Contents