Así es el restaurante favorito de William Levy en Tenerife: carnes, vistas al Atlántico y recomendado por la Guía Michelín

William Levy estuvo disfrutando de las Islas durante semanas debido a la grabación de su exitosa película Bajo un Volcán, rodada en Tenerife, que continuará con una segunda parte titulada Bajo un fuego, donde el actor volverá a meterse en la piel de Mario Torres retomando la historia un año después de los acontecimientos sucedidos en la primera entrega.

Pero más allá del rodaje, hay algo que ha conquistado al actor cubano en las Islas, su gastronomía.

Antecedentes canarios

Hace unas semanas, el actor reveló en una entrevista para el portal Objetivo TV de Antena 3 cuáles son sus raíces españolas y por qué siente un cariño especial por el país.

"Mi bisabuelo, que en paz descanse, era de las Islas Canarias. El papá de mi abuela", reveló el actor en una entrevista concedida a la plataforma. Además, también contó que si se viniera vivir a España elegiría Madrid porque está más céntrico y considera que es mucho más fácil para desplazarse

William Levy prepara Bajo un Fuego, una película que hará debutar a su hija en la gran pantalla / Secuoya Studios

No solo reina la carne

En Puerto de la Cruz se esconde una de las joyas gastronómicas más destacadas de la isla, Brunelli ´s Steakhouse, un restaurante de estilo americano que enamora a todo el que lo visita.

Tras una discreta fachada se encuentra un elegante y luminoso local que ofrece un ambiente ideal para disfrutar de una comida frente al mar.

Su espectacular ventanal abierto al Atlántico convierte cada comida en una experiencia visual única, donde el sonido y la brisa acompañan cada bocado.

Un restaurante de lo más carnívoro en Tenerife

El actor cubano se ha dejado ver en este restaurante, donde la auténtica protagonista es la carne, trabajada casi de manera artesanal. El restaurante cuenta con cámaras de maduración propias y un impresionante horno Southbend, único en Canarias, capaz de alcanzar los 800 grados de temperatura.

Esta técnica sella el poro de la carne, manteniendo todo su jugo y sabor, logrando un asado digno de los mejores steakhouses del mundo.

Carnes premium y sabores irresistibles

Su carta combina carnes nacionales e internacionales con una maduración ideal de 28 días en su local y una ejecución precisa.

Entre sus entrantes más populares destacan el chorizo casero (13 €), sus croquetas caseras de cheddar y jalapeños (12 €) y su ensalada Brunelli´s (18 €), que aporta un toque fresco a la experiencia culinaria.

Para poner punto y final, su cremosa tarta de queso Brunelli´s (9 €) es una tentación irresistible para los amantes del dulce.

Referente

Brunelli´s Steakhouse forma parte del Grupo Loro Parque, al igual que el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, dos referentes del turismo y excelencia en Tenerife. El restaurante ofrece experiencia exclusiva que combina entrada al parque y menú en Brunelli´s, una propuesta de sabor y vistas incomparables al Atlántico.

El establecimiento se encuentra en calle Bencomo, 42, Puerto de la Cruz (Tenerife). Abre todos los días para comidas y cenas, de 13:00 a 15:30 horas y de 19:00 a 23:00 horas.

Además, el restaurante ha recibido varios reconocimientos que lo consolidan como uno de los referentes gastronómicos de Canarias. En 2020, fue incluido en el Top 10 restaurantes canarios y ha sido recomendado en cuatro ocasiones por la Guía Michelín.