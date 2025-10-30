Suscríbete a EL DÍA: más contenidos, nueva App, newsletters y un club de ventajas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, EL DÍA-La Opinión de Tenerife redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso informativo ilimitado, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).

El periódico cada mañana en tu casa.

Sácale partido a todas sus versiones: en papel, web y App móvil, para disfrutarlo cuando y donde quieras. La mejor información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

Newsletters exclusivas de contenido especializado.

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. No te pierdas: La Trastienda de la Ciencia en la que Verónica Pavés te cuenta de primera mano las últimas novedades de la ciencia que se realiza en Canarias o Tribuna Alta para unirte al club de los mejor informados con Manoj Daswani y recibe en tu correo toda la actualidad del club blanquiazul.

1200x675 NEWS DIA

Newsletter EL DÍA / EL DÍA

Pasatiempos renovados.

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

1200x675 PASATIEMPOS

PASATIEMPOS / EL DÍA

Una App renovada y más premium.

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Disponibles en Google Play y Apple Store. Pero las ventajas no acaban ahí...

ED +, un club con ofertas y descuentos exclusivos.

Desde EL DÍA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con ED+, un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Oferta de relanzamiento: 60% de descuento

Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.

