Los migrantes de un cayuco que llegó a Tenerife temían dormirse por si les arrojaban por la borda

Los agentes de la Policía Nacional que entrevistaron a algunos de los 226 supervivientes del cayuco que fue rescatado al sur de Tenerife el 28 de octubre de 2023 declararon ayer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que estos «tenían miedo a quedarse dormidos en la embarcación por si sus compañeros de viaje les arrojaban por la borda». Ese temor tenía fundamento: durante la travesía «lanzaron por la borda a cerca de dos decenas» de compatriotas que fallecieron por las duras condiciones que soportaron a lo largo de diez días de viaje.

En la primera sesión de este juicio que se sigue contra tres acusados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, se pudo conocer algunos detalles que contaron a la Policía los ocupantes de este cayuco tras ser trasladados al CATE de Arona.

En este procedimiento se imputó a una cuarta persona que, al igual que los otros tres, serían los responsables de dirigir la barquilla desde las costas africanas. Sin embargo, está huido de la justicia y se ha declarado en rebeldía, según confirmaron fuentes jurídicas.

La expedición zarpó desde un punto indeterminado de las costas de Gambia y pusieron rumbo a Canarias. Se avituallaron de comida, agua y gasolina, pero sus previsiones no fueron suficientes. Cuando Salvamento Marítimo acudió a su rescate, el enorme cayuco «tenía vías de agua, se habían quedado sin gasolina y llevaban días sin alimentos y líquidos.

Los supervivientes contaron a la Policía que los motores fallaron varias veces durante el viaje y pensaron que no iban a llegar a tierra firme con vida. Cuando la embarcación de Salvamento Marítimo les alcanzó, la tripulación comunicó al 112 que muchos de los ocupantes de esa barquilla precisaban con urgencia atención médica. Por eso se activó a un helicóptero para socorrer a los que tenían un peor estado de salud. La aeronave se trasladó a las coordenadas del barco de Salvamento y evacuó a diez personas para que fueran derivadas a centros hospitalarios en la isla.

El mal estado del cayuco obligó a trasvasar a los migrantes a la embarcación de Salvamento remolcando la endeble barca de madera que medía unos 18 metros de eslora y apenas tenía cuatro de manga. En ese cascarón flotante se aventuraron alrededor de 240 personas que pagaron, según las investigaciones, unos 800.000 francos CFA cada uno [unos 1.200 euros al cambio].

A su llegada a Los Cristianos, los servicios de emergencias, que esperaban a pie de muelle, descubrieron que en la sentina del cayuco permanecía el cuerpo inerte y sin vida de un joven. Más tarde se supo que tenía 13 años y que viajaba con su hermano, según contó este los agentes policiales.

En la vista oral compareció también el profesor y patólogo forense Ángel Luis Pérez Martínez, del Instituto de Medicina Legal (IML) de Tenerife. Fue quien realizó la autopsia y señaló que «el joven falleció de un edema agudo de pulmón tras aspirar agua», pero no por ahogamiento. «Su cuerpo no fue sumergido, sino que inhaló líquidos, seguramente al quedar tendido boca abajo en la sentina de la barquilla», aseveró el médico. Otro migrante murió en el hospital por una encefalopatía severa.

En la vista oral en la que, una vez más se evidenció los problemas que hay en el Palacio de Justicia tinerfeño con las conexiones por videoconferencia, declararon otros peritos que hicieron diferentes pruebas como el estudio para averiguar la edad de uno de los acusados. Su abogada, Sara Rodríguez, sostiene que cuando fue detenido era menor, aunque a punto de cumplir los 18. Sin embargo, las pruebas hechas a sus huesos avalan que era mayor de edad.

Los agentes de Policía no pudieron entrevistarse con todos los migrantes de la expedición. «Algunos no querían hablar por posibles represalias» y añadieron que les contaron que «uno de los acusados exhibía un machete» mientras daba instrucciones al resto para mantener el orden.