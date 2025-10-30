Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Masca, uno de los problemas más graves de movilidad en Buenavista del Norte, según el PMUS

Las medidas para mejorar la circulación del caserío se centran en recuperar espacio para el peatón y reducir el tráfico rodado

Imagen de varios peatones en el caserío de Masca, Buenavista del Norte

Imagen de varios peatones en el caserío de Masca, Buenavista del Norte / El Día

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

El PMUS no descubre nada nuevo al asegurar que el colapso de la carretera y los aparcamientos en Masca son de los problemas más graves de movilidad en el municipio en Buenavista del Norte. Además, describe el caserío como "una de las zonas con mayor saturación, su escasa oferta de aparcamientos tiende a colmatar rápido por la alta afluencia turística". El plan recomienda para Masca mejorar la gestión del estacionamiento y la rotación de vehículos.

Otras de las propuestas del documento rector para el emblemático caserío reside en incluir mejoras temporales y de bajo coste: barandillas, bancos, señalización podotáctil, pintura y vegetación en zonas deterioradas para favorecer la accesibilidad peatonal. Principalmente se busca recuperar el espacio para el peatón y reducir el tráfico rodado del núcleo buenavistero. Más tarde, se prevé ejecutar obras permanentes ampliando acercas y pavimentación accesible.

La carretera TF-436, que lleva a Masca, no es de titularidad insular, por lo que las actuaciones en esta vía por parte del Ayuntamiento de Buenavista del Norte no son posibles.

TEMAS

Buenavista del Norte contempla cuatro millones y medio para mejorar la movilidad

Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante

Los migrantes de un cayuco que llegó a Tenerife temían dormirse por si les arrojaban por la borda

La Aemet prevé más nubes, viento y posibles lluvias este viernes en Santa Cruz de Tenerife

Tenerife cumple 35 años como referencia energética y tecnológica de Canarias: el ITER presume de proyección internacional

Revueltas, plagas, sequías y erupciones: así fue el periodo más trágico de Canarias

