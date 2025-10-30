Masca, uno de los problemas más graves de movilidad en Buenavista del Norte, según el PMUS
Las medidas para mejorar la circulación del caserío se centran en recuperar espacio para el peatón y reducir el tráfico rodado
El PMUS no descubre nada nuevo al asegurar que el colapso de la carretera y los aparcamientos en Masca son de los problemas más graves de movilidad en el municipio en Buenavista del Norte. Además, describe el caserío como "una de las zonas con mayor saturación, su escasa oferta de aparcamientos tiende a colmatar rápido por la alta afluencia turística". El plan recomienda para Masca mejorar la gestión del estacionamiento y la rotación de vehículos.
Otras de las propuestas del documento rector para el emblemático caserío reside en incluir mejoras temporales y de bajo coste: barandillas, bancos, señalización podotáctil, pintura y vegetación en zonas deterioradas para favorecer la accesibilidad peatonal. Principalmente se busca recuperar el espacio para el peatón y reducir el tráfico rodado del núcleo buenavistero. Más tarde, se prevé ejecutar obras permanentes ampliando acercas y pavimentación accesible.
La carretera TF-436, que lleva a Masca, no es de titularidad insular, por lo que las actuaciones en esta vía por parte del Ayuntamiento de Buenavista del Norte no son posibles.
