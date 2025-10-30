Locura por las flores en Tacoronte: colas en la apertura especial del mercadillo por el Día de Difuntos
Las instalaciones abren este jueves de cara a la celebración este sábado del Día de Todos Los Santos
Si hay un sector que vive el auge en la semana del Día de Difuntos ese es el de floristerías. La costrumbre de decorar nichos y tumbas en esta efeméride hace que los negocios de este tipo aumenten sus ventas en los días previos del 1 de noviembre.
La preferencia por flores frescas o la necesidad de hacer encargos para el propio día, que en este 2025 se celebra el próximo sábado, hacen que las floristerías se conviertan en un hervidero. En el caso de Tenerife, si bien ocurre en casi todos los establecimientos, los puestos de mercadillos son los más reclamados.
Tal es así que en Tacoronte han apostado por ampliar el horario de apertura: si durante todo el año abren sus puertas solo los fines de semana, en esta ocasión el mercadillo del agricultor municipal ha hecho una excepción este mismo jueves con vistas a la celebración del también conocido como Día de Todos los Santos.
La iniciativa ha sido un éxito, ya que desde primera hora de la mañana los vecinos de Tacoronte comenzaron a algoparse en el exterior de las instalaciones, hasta que cuando se abrieron las puertas la cola de clientes era más que evidente.
El Mercadillo del Agricultor de Tacoronte se encuentra en la carretera que conecta el municipio con la localidad lagunera de Tejina, en el kilómetro 3,5 y normalmente abre sábados y domingos hasta las 13:30 horas.
