Granadilla de Abona impulsa la campaña “Recicla Orgánica y Devuelve Vida”

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la empresa pública Sermugran, y coordinado por Fundación Canaria para el Reciclaje y el Desarrollo Sostenible (Fundación Canarias Recicla) ha presentado estos días la campaña de gestión de la materia orgánica bajo el lema “Recicla Orgánica y Devuelve Vida”, una iniciativa que busca fomentar entre la ciudadanía la correcta separación y aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en los hogares, comercios y centros educativos del municipio.

El acto de presentación tuvo lugar en la plaza de San Antonio de Padua con la presencia de D. Marcos Antonio Rodríguez Santana, concejal de Servicios Públicos y Obras, Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, D. Antonio Aitor González González, gerente de Sermugran y acompañados por el equipo de educadores de la Fundación Canarias Recicla. Durante la presentación se subrayó la importancia de dar un paso más en la gestión sostenible de los residuos, incorporando la fracción orgánica como elemento clave para avanzar hacia un municipio más circular y respetuoso con el medioambiente.

La campaña “Recicla Orgánica y Devuelve Vida” combina acciones informativas, talleres y actividades educativas dirigidas a centros escolares, colectivos vecinales y ciudadanía en general. A través de materiales divulgativos y puntos informativos itinerantes, se explicará de manera práctica cómo separar correctamente la materia orgánica en el contenedor marrón y qué tipo de residuos pueden depositarse en él.

Según destacó D. Marcos Antonio Rodríguez, concejal de Servicios Públicos y Obras, Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, “la fracción orgánica representa cerca del 40 % de los residuos domésticos, por lo que su correcta separación tiene un enorme impacto en la reducción del volumen total de basura que llega al vertedero. Además, permite generar compost de calidad que puede devolverse a la tierra, cerrando el ciclo natural de los recursos”.

Desde la Fundación Canarias Recicla se enfatizó el papel de la educación ambiental en el éxito del proyecto. “La clave está en la participación ciudadana. Queremos que cada vecino y vecina comprenda que reciclar orgánica no es una obligación, sino una oportunidad para cuidar nuestro entorno y transformar los residuos en vida”.

La campaña se desarrollará durante los próximos meses en todo el municipio, con especial atención a las zonas donde existan carencias para poder realizar un uso del contenedor marrón. Sermugran también reforzará los servicios de recogida y ofrecerá asistencia personalizada a comunidades de vecinos, comercios y establecimientos que quieran sumarse a la separación en origen.

Con esta iniciativa, Granadilla de Abona reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las políticas europeas de economía circular, avanzando hacia un modelo más eficiente, sostenible y solidario con el planeta.

¡Granadilla será más sostenible y contigo es posible!