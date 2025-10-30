Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante

Desde mañana entra en vigor el céntimo forestal en Tenerife. El Pleno del Cabildo rechazará las alegaciones presentadas a título individual y colectivo contra un tributo al combustible de un céntimo de euro por litro de gasolina y gasóleo, con el que prevé recaudar unos diez millones anuales que destinará a a financiar la protección ambiental en la Isla. El PSOE insular se opone frontalmente a lo que valora como "una subida de impuestos a todos los tinerfeños" cada vez que lleven su vehículo a repostar.

Oposición frontal

Los socialistas rechazan la decisión del Cabildo, cuyo gobierno forman Coalición Canaria y Partido Popular, de aplicar desde mañana una medida "que ignora, incluso, a municipios del propio PP" como Santiago del Teide. El portavoz en el Cabildo, Aarón Afonso, recuerda que la presidenta Rosa Dávila "prometió en campaña bajar los impuestos, en concreto el IGIC del 7% al 5%, y no lo ha hecho", mientras impone un nuevo recargo sobre la gasolina que pagarán los tinerfeños, "en lugar de la ecotasa a los turistas" como propone el PSOE de Tenerife "para mejorar los servicios públicos y proteger el territorio".

"Impacto negativo"

Coalición Canaria "con apoyo del Partido Popular y VOX", valora Afonso, aprobará la aplicación del denominado céntimo forestal, "rechazando las alegaciones presentadas por ciudadanos, entidades y ayuntamientos que han advertido del impacto negativo de este nuevo impuesto sobre la economía insular". Afonso subraya que, lejos de reducir la presión fiscal, CC y PP optan por subir los impuestos a quienes más sufren el coste de la vida en Tenerife. En concreto, "van a pagar por ese coche que tienen que coger para ir a trabajar, para ir a comprar o para acudir a una cita médica".

"Sumisión del PP"

El PSOE de Tenerife considera que esta decisión evidencia "la sumisión" del Partido Popular a las prioridades de Coalición Canaria, "incluso en contra de los criterios de sus propios alcaldes". Aarón Afonso considera que la medida "sitúa al Cabildo en la senda de los impuestos injustos, castigando a las familias, autónomos y trabajadores mientras se renuncia a medidas fiscales progresivas como la ecotasa".

Santiago del Teide

Además de Santiago del Teide y de ciudadanos a título individual, las alegaciones presentadaas corresponden a la mayoría de los municipios en los que gobierna el PSOE. Algunos, como el caso de La Matanza de Acentejo, presentaron la reclamación fuera de plazo.

Escenificación

Los socialistas escenificaron ya en septiembre pasado su rechazo al céntimo forestal. Alcaldes, alcaldesas, portavoces municipales, consejeros del Cabildo y miembros de la Ejecutiva Insular firmaron una declaración conjunta contra este recargo por litro de gasolina «por ser una medida regresiva e injusta». Los socialistas instan a CC y PP a aplicar «una fiscalidad ecológica justa y progresiva basada en la mejora del transporte público, el apoyo a trabajadores, autónomos, jóvenes, transportistas y al sector primario, así como la implantación de una ecotasa turística que grave a los visitantes no residentes».

Protección de la naturaleza

Tenerife aprobó el céntimo forestal "para proteger su naturaleza", según el argumento del grupo de gobierno. Se trata de una tarifa ambiental de un céntimo de euro por litro de carburante con un sentido finalista. El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, aseguró en su momento en redes sociales que “la tarifa forestal no afectará al transporte profesional ni a la distribución de mercancías, estará exenta en los sectores esenciales y no supondrá en ningún caso un encarecimiento de los bienes y servicios de la cesta de la compra".

Propuesta de expertos

La tarifa fue propuesta por un comité de 17 expertos independientes del Consejo Canario de Cambio Climático. Por lo tanto, "no surge de una decisión política improvisada, sino del trabajo técnico de profesionales especializados en sostenibilidad, biodiversidad, gestión forestal y medio ambiente”. El céntimo forestal se aplicará en Tenerife y Gran Canaria, las islas más pobladas y con mayor parque móvil.

Aprobación inicial

El Consejo de Gobierno insular aprobó la implantación del denominado céntimo forestal el pasado 2 de julio, medida que ratificó el Pleno del Cabildo el 31 del mismo mes, con el rechazo del PSOE, la abstención de Vox y el voto a favor de CC y PP. Según la definición del Gobierno insular, «se trata de una tarifa especial de hasta 0,02 euros (al final, un céntimo) por litro de gasolina y gasóleo de automoción destinada exclusivamente a financiar actuaciones medioambientales prioritarias». Estas intervenciones se desarrollarán en los casi mil kilómetros cuadrados de espacios naturales protegidos, el 48% de la superficie total de la Isla.

Normativa autonómica

El céntimo forestal forma parte de la normativa aprobada por el Gobierno de Canarias en la Ley de Presupuestos de 2025. El cobro inicial en Tenerife coincidirá con los dos últimos meses del año. Fuentes de la institución insular recuerdan que también se ha aprobado en el Cabildo de Gran Canaria, donde el PSOE gobierna con Nueva Canarias, y los ingresos , "algo menos de cinco millones de euros", se emplearán en la "reforestación y actuaciones en el Parque Nacional del Teide". El cálculo es que la tarifa fija se traduzca en diez millones anuales.