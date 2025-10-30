Los empresarios, al límite con el retraso de siete años del tercer carril

Mientras la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias señala que «el proyecto sigue tramitándose», el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, expone el malestar que genera en la comarca el retraso en la ampliación de la autopista del Sur desde San Isidro (Granadilla de Abona) hasta Playa de las Américas (Adeje). «La licitación estaba prevista para 2018 y siete años después seguimos esperando», resume.

Javier Cabrera muestra la «preocupación» del sector empresarial y comercial por el retraso «injustificable» en la convocatoria del concurso para realizar esta obra, cuya primera fase abarcará desde Oroteanda (San Miguel de Abona) hasta Los Cristianos (Arona). «El sur de la Isla no puede seguir bloqueado por la falta de interés que muestra nuestra administración», apunta.

Presentada como «una prioridad para descongestionar el tráfico, mejorar la movilidad y garantizar la competitividad» en la comarca sureña, desde hace siete años «se han sucedido anuncios, promesas y titulares, pero en la práctica no se ha movido una sola piedra o un solo papel». Lo ocurrido con este proyecto «nos demuestra que el Sur tiene que lograr sus inversiones a base de estar permanentemente aporreando la puerta», lamenta el presidente del Círculo de Empresarios.

El colapso de tráfico en la TF-1 «es ya insostenible, especialmente en las horas punta», algo que «el inicio de la temporada alta turística agrava todavía más». En unas carreteras con una antigüedad superior a 30 años, «el aumento del número de vehículos, tanto de residentes como de visitantes, hace que la situación sea insostenible», reitera. Por tanto, «solo la ampliación de la autovía en los cuellos de botella existentes es la solución inmediata a nuestros problemas».

El CEST recuerda que la temporada alta turística es la de mayor rentabilidad y la que impulsa buena parte del PIB de la Isla y del Archipiélago, por lo que las infraestructuras «deben estar a la altura de su peso económico y de las necesidades de su actividad». Sin embargo, Javier Cabrera sostiene que «la falta de avances en la ampliación de la TF-1 refleja una preocupante e inquietante ausencia de compromiso con la vertebración y el desarrollo equilibrado de la Isla».

En representación de empresarios y comerciantes de la comarca, demanda para el Sur «hechos, no más anuncios». El paso de los años sin licitar esta obra «representa una oportunidad perdida para mejorar la competitividad, atraer inversión y garantizar una movilidad digna para quienes aquí viven, trabajan y generan riqueza».