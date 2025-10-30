Santa Cruz prioriza diez proyectos tras recibir financiación europea

El Ayuntamiento chicharrero cierra la propuesta definitiva de proyectos incluidos en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que asciende a 14,2 millones de euros, «en línea con la financiación concedida en la convocatoria europea de los Planes de Actuación Integrados de Desarrollo Urbano Sostenible 2025-2027». En concreto, el Consistorio ha seleccionado diez actuaciones, que considera prioritarias porque «transformarán la ciudad», entre las que se encuentran la construcción de viviendas sociales en Ofra, en la avenida Príncipes de España.

Asimismo, se han seleccionado el proyecto de suministro de red Wifi en dependencias municipales; la puesta en marcha del nuevo Centro de Control de Tráfico, para coordinar la movilidad en la ciudad; la implantación de una plataforma digital integral para mejorar la relación entre el Ayuntamiento con los ciudadanos y empresas, que «anticipe sus demandas»; y la creación de entornos escolares seguros en distintos barrios.

El Ayuntamiento también prioriza la construcción del parque entre las dos Torres de Cabo Llanos; la dotación de sombra en la céntrica calle Castillo, en parques infantiles y en los campos de fútbol; la creación de Paseo de la Fama del Carnaval; la puesta en marcha de un Centro Municipal de Industrias Creativas y Digitales, para «impulsar la innovación y el talento en sectores creativos y tecnológicos muy especializados y de alta demanda»; y la instalación de torres de vigilancia en playas, así como la instalación de ocio deportivo en zonas costeras.

Según explica el concejal responsable del área de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, esta selección de proyectos, para que cuenten con financiación europea, garantiza que las obras se ejecuten en los plazos previstos. «De esta forma, se podrá alcanzar el primer hito financiero en 2026, condición necesaria para mantener y, en su caso, aumentar la asignación económica», señalan fuentes municipales.

La Estrategia EDIL de Santa Cruz de Tenerife se enmarca en los objetivos de la Agenda Urbana Española, el Pacto Verde Europeo y la movilidad sostenible, «fortaleciendo la transición de la capital hacia una ciudad más habitable, conectada y sostenible», comenta el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

«Hemos hecho un ejercicio serio y responsable para asegurar que cada euro concedido se traduzca en mejoras reales en la ciudad. Estos proyectos son transformadores y responden a demandas de movilidad, sostenibilidad, espacio público y digitalización. Santa Cruz avanza porque planifica y ejecuta con rigor», agrega. n