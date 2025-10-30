Buenavista del Norte contempla cuatro millones y medio para mejorar la movilidad

Buenavista del Norte acelera hacia su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con un presupuesto de más de cuatro millones de euros. Uno de los principales objetivos de la propuesta urbanística es "corregir el desfase entre el crecimiento urbano y la gestión de desplazamientos, además de reducir la huella ambiental y social que producen los movimientos", según refleja la consultora especializada que elaboró el documento. El objeitvo es hacer del municipio "un modelo de ciudad más compacto y accesible". El plan se aprobó de manera inicial en el pleno del consistorio buenavistero este mismo mes.

A largo plazo

La implantación del PMUS tiene una duración de seis años, entre 2026 y 2031, y afectará a 13 ámbitos de actuación. Estos planes sectoriales van desde la optimización del tráfico y la seguridad vial hasta la promoción de medios de transporte más limpios y eficientes. Tanto la duración como el presupuesto de desarrollo hablan de "proyectos a largo plazo y directrices para futuras intervenciones. Algunas de ellas pueden no ser competencia del Ayuntamiento de Buenavista del Norte", advierte el Plan de Movilidad, que deja en el aire la materialización total de la propuesta.

Plazos y euros

El documento establece tres períodos de actuación: corto, medio y largo plazo. Mediante un diagrama, se reparte en qué momento del Plan de Movilidad se hará cada acción, dándole prioridad a la adaptación de la red viaria existente, la creación de la ordenanza municipal de transporte o la regulación del aparcamiento en la vía pública. A medio plazo (de dos a cuatro años), se estima crear una oficina de movilidad, habilitar aparcamientos disuasorios públicos, reordenar los sentidos de circulación o estudiar las intersecciones más frecuentadas. Por último, y en un plazo de cuatro a seis años, está planteada una campaña de fomento de la bicicleta, la bonificación a las actividades logísticas sostenibles o el diseño de una zona de bajas emisiones (ZBE).

En el ámbito económico y en función de los planes sectoriales, se destinarán más de dos millones de euros al control, ordenación del tráfico, la estructura de la red viaria y seguridad vial. Más de 500.000 euros para acciones en movilidad peatonal y 400.000 euros para movilidad eléctrica. Por último, 375.000 euros se invertirán en gestión y regulación del aparcamiento.

Menos CO2

Reducir las emisiones de dióxido de carbono es otro de los principales objetivos del PMUS buenavistero. De esta manera, el documento promueve "el uso de medios de transporte más sostenibles", como los vehículos eléctricos, la bicicleta o darle más protagonismo a los peatones. Sin embargo, esta pretensión implica "un cambio en la forma en que las personas se desplazan". El diagnóstico y análisis previo realizado por la consultora demuestra "la dependencia del vehículo privado con baja ocupación".

El estudio anterior a la propuesta de movilidad arroja que los buenavisteros realizan 560 viajes internos y 8.440 externos propulsados por gasolina, además de 360 desplazamientos internos y 5.440 externos con gasoil. Algo que se traduce en la emisión de 1.451 kilos de CO2 por kilómetro y 928 kilos del mismo gas en esta distancia, respectivamente. El plan, con su implantación, se marca el objetivo de reducir las cifras anteriores entre un 10% y un 15%.

El horizonte para minimizar las emisiones está marcado en 2031, donde la previsión, con el desarrollo total del estudio urbano, se sitúa en "390 kilos de CO2 por kilómetro recorrido al año".