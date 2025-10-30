El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror

En La Laguna existe un barrio que por una noche se transforma en el escenario más terrorífico de Tenerife. Se trata de Pueblo Hinojosa, un lugar que podría compararse con las míticas ciudades estadounidenses donde Halloween se vive a lo grande. Cada 31 de octubre, las familias del barrio decoran sus casas, organizan una auténtica casa del terror y llenan las calles de calabazas, luces, brujas y monstruos. El ambiente se vuelve mágico y escalofriante, convirtiendo a este rincón lagunero en el epicentro del Halloween más impresionante de Canarias.

Desde las calabazas talladas más creativas hasta los disfraces que realmente dan miedo, en Pueblo Hinojosa Halloween se celebra con pasión, imaginación y mucha originalidad. El evento no solo atrae a los vecinos de la ciudad, sino también a visitantes de toda la isla que no quieren perderse esta experiencia única.

Noche de Halloween en Pueblo Hinojosa / María Pisaca

Además, los niños disfrutan especialmente del tradicional "truco o trato", recorriendo las casas decoradas mientras recolectan caramelos y golosinas como si paseasen por cualquier calle de Estados Unidos. Por su parte, los adultos encuentran en Pueblo Hinojosa la oportunidad perfecta para dejar volar su creatividad con disfraces elaborados y participar en las diversas actividades nocturnas.

Halloween ya no es solo cosa de Estados Unidos

La fiesta más terrorífica del año ha cruzado fronteras y se ha instalado con fuerza en Tenerife. En Pueblo Hinojosa cada año superan al anterior con su espectacular transformación en una auténtica casa del terror.

Las calles se llenan de calabazas, fantasmas, tumbas y monstruos, creando una ambientación que nada tiene que envidiar a los pueblos estadounidenses donde nació esta celebración. En este barrio, Halloween se ha convertido en una tradición arraigada. Lo que comenzó con algunas casas decoradas de forma simbólica, hoy es una de las celebraciones más esperadas de toda la isla.

Los vecinos se vuelcan por completo para ofrecer un pasaje del terror digno de película, lleno de luces, sonidos espeluznantes, zombis, calaveras y esqueletos que cobran vida entre telarañas y gatos negros.

Durante la noche del 31 de octubre, las familias abren las puertas de sus hogares para que los visitantes se adentren en un universo paralelo de miedo y diversión. Cada casa es un escenario distinto, con efectos especiales, sustos inesperados y decoraciones impresionantes, que hacen las delicias tanto de niños como de adultos.

Los vecinos son los verdaderos protagonistas

El secreto del éxito de esta iniciativa está en la entrega de los propios vecinos. Son ellos quienes cada año decoran, preparan actuaciones y reciben a cientos de familias llegadas desde diferentes puntos de la isla. Su objetivo es hacer disfrutar y mantener viva la magia del Halloween más auténtico.

Por una noche, el barrio se convierte en el epicentro del miedo y la diversión en Tenerife, demostrando que no hace falta cruzar el Atlántico para vivir un Halloween de película.