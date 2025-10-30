La Aemet prevé más nubes, viento y posibles lluvias este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes una jornada marcada por los intervalos nubosos y un ligero descenso de las temperaturas mínimas, especialmente en las islas occidentales. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tiempo será algo más cambiante, con viento fuerte del suroeste en las cumbres tinerfeñas y posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas en zonas de interior.

En Santa Cruz de Tenerife, se esperan mínimas de 21°C y máximas de 25°C, con predominio de cielos nubosos en el norte y el nordeste. En las cumbres centrales, el viento soplará con fuerza, pudiendo registrarse rachas muy fuertes tras el mediodía, sobre todo en torno al Teide.

Lluvias ocasionales en La Palma y La Gomera

En La Palma, la Aemet prevé una jornada más húmeda, con intervalos nubosos que tenderán a cielos cubiertos a lo largo del día. Se esperan lloviznas débiles y ocasionales en las vertientes este y norte, especialmente en zonas de medianías. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados.

La Gomera presentará un patrón similar, con nubosidad variable y posibilidad de lluvias débiles por la tarde en el interior. Las temperaturas se mantendrán estables, entre 22 y 25 grados, con viento flojo del sur y régimen de brisas.

En El Hierro, los cielos permanecerán nubosos durante gran parte del día, con lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas apenas variarán, con mínimas de 16 grados y máximas de 20, y el viento será flojo del sur.

Estabilidad en la provincia de Las Palmas

En el resto del Archipiélago, la jornada se prevé tranquila y estable. En Gran Canaria, los cielos estarán poco nubosos durante la mañana, aumentando a nuboso en el interior por la tarde, con posibles lloviznas en el norte y el este. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

En Lanzarote y Fuerteventura, el panorama será aún más estable, con cielos despejados o con ligeros intervalos de nubes altas y temperaturas similares, en torno a los 19-25 grados. Los vientos serán flojos del este con predominio de las brisas costeras.

Estado del mar: ligera marejada y mar de fondo del noroeste

En las aguas del Archipiélago, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 2 a 4 y variable de 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del noroeste con olas de entre 1 y 2 metros, sin riesgo significativo para la navegación.