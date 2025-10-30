La Aemet alerta en Santa Cruz de Tenerife: cielos nubosos y lluvias este jueves en varias islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves una jornada marcada por la nubosidad variable y las lluvias débiles y aisladas, con temperaturas sin grandes cambios en el Archipiélago.

El protagonismo se lo lleva la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se espera una mayor probabilidad de chubascos, especialmente en zonas del interior y vertientes norte, mientras la borrasca atlántica que avanza hacia la Península podría modificar ligeramente el régimen de vientos en las Islas a partir del fin de semana.

Tenerife y las Islas occidentales, con más probabilidad de lluvias

En Tenerife, la Aemet prevé intervalos nubosos, aumentando a nuboso durante las horas centrales y la tarde, cuando podrían registrarse precipitaciones débiles en zonas del interior y de medianías.

Foto de archivo: lluvia en La Laguna. / El Día

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con una máxima de 26 °C y mínima de 22 °C en Santa Cruz de Tenerife. El viento será flojo de componente norte, con predominio de las brisas, aunque en cotas altas podría soplar algo más intenso.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, el panorama será similar: cielos parcialmente cubiertos que tenderán a nubosos en las horas centrales, con lluvias débiles más probables en el norte y medianías. Las temperaturas apenas variarán, y el viento será también flojo del norte.

Santa Cruz de La Palma: 21 °C / 25 °C

21 °C / 25 °C San Sebastián de La Gomera: 21 °C / 27 °C

21 °C / 27 °C Valverde (El Hierro): 17 °C / 22 °C

En la provincia de Las Palmas, estabilidad y nubes altas

Al este del Archipiélago, el tiempo se mantendrá más estable. En Gran Canaria, la jornada transcurrirá con intervalos nubosos, aumentando a nuboso en el interior por la tarde, donde podría caer alguna llovizna aislada.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, registrando mínimas de 22 °C y máximas de 26 °C en Las Palmas de Gran Canaria.

En Lanzarote y Fuerteventura, predominarán las nubes altas con baja probabilidad de lloviznas en la vertiente oeste. Los valores térmicos oscilarán entre 19 y 26 °C en Arrecife, y entre 19 y 25 °C en Puerto del Rosario.

Mar de fondo y viento del norte en aguas del Archipiélago

La Aemet prevé vientos del norte o noroeste, con fuerza 3 a 4, y marejadilla aumentando a marejada en las aguas que rodean las Islas.

El mar de fondo del noroeste presentará olas de entre 1 y 2 metros, lo que podría afectar ligeramente a la navegación y al baño en playas abiertas del norte.

Influencia de la borrasca peninsular

Aunque Canarias permanecerá al margen de los efectos directos de la borrasca atlántica que afectará a la Península Ibérica, la Aemet no descarta que su desplazamiento modifique el patrón atmosférico sobre el Atlántico oriental, generando ligeros cambios en la dirección del viento y en la altura del oleaje durante los próximos días.

Los meteorólogos apuntan que la estabilidad de las Islas podría verse puntualmente alterada a partir del fin de semana por el acercamiento de una vaguada atlántica, sin riesgo de fenómenos adversos significativos.