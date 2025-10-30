Acusan a un menor de dirigir una patera con 20 víctimas mortales

Uno de los cuatro investigados en el procedimiento penal que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por, presuntamente, dirigir un cayuco desde las costas africanas con más de 200 personas a bordo es un menor de edad, aunque está procesado como si fuera adulto, según sostiene su abogada. A pesar de aportar el pasaporte y las pruebas genéticas realizadas para determinar su edad estas no se han tenido en cuenta. Para él, como a los otros tres acusados, la Fiscalía solicita que les impongan una pena de hasta 60 años en total (15 para cada uno) por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos homicidios por imprudencia grave y dos lesiones por imprudencia grave.

Esta expedición zarpó desde un punto indeterminado de la costa africana y, tras diez días de navegación, fue interceptada por una embarcación de Salvamento que traspasó a las 205 personas que viajaban en la barquilla para conducirlas al puerto de Los Cristianos.

El cayuco fue conducido también hasta el puerto tinerfeño y, a su llegada, se descubrió que en el fondo del bote permanecía inerte el cuerpo sin vida de un joven de unos 13 años. La travesía fue tan dura que, además de este fallecido, otro migrante ingresó en el hospital y murió por encefalopatía severa.

La tragedia, según se supo tras tomarle declaración a los ocupantes de la barquilla, no se saldó solo con dos muertos. Sus relatos revelaron que entre una docena y una veintena de personas que zarparon con ellos de África perdieron la vida en mitad del viaje y fueron arrojados por la borda en alta mar.

Cuando la policía tomó declaración a los integrantes de este grupo de migrantes, señalaron a varias personas como las presuntas responsables de capitanear o ser los patrones del cayuco. Así, identificaron a cuatro de sus compañeros de viaje como los que asumieron algún tipo de papel en el manejo de la barquilla, así como el reparto de comida y agua y dar las instrucciones. Los cuatro ingresaron en prisión y, entre ellos, está el menor de edad cuya situación jurídica «no se ha revisado», a pesar de los diversos escritos elevados, según su abogada.

Según fuentes jurídicas, otro de los acusados ha sido declarado en rebeldía al no ser localizado para comparecer en este procedimiento. Además, la vista que debió celebrarse ayer se suspendió, porque uno de los abogados de la defensa no compareció aduciendo un «error» en la notificación. Está previsto que la causa se reinicie hoy.