La Victoria de Acentejo instalará 16 cámaras para "compensar la falta de policías locales"

El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo instalará 16 cámaras en 14 puntos del municipio para "compensar la falta de policías locales". El sistema para controlar el tráfico está en licitación con un presupuesto de más de 80.000 euros. La previsión, por parte del consistorio, es que esté en funcionamiento a inicios de 2026. El contrato de mantenimiento tiene una duración de dos años, con posibilidad de una prórroga de dos más. El plazo de ejecución de la instalación es de tres meses.

Cuatro policías para más de 9.000 habitantes

El sistema de videovigilancia también incluye dispositivos de control de matrículas, una sala de control y un programa de formación para los agentes. Actualmente, la plantilla policial está compuesta por cuatro personas. Según el concejal de Seguridad, Tráfico y Movilidad, Juan Ramón Afonso Gutiérrez, debería haber entre nueve y diez para cubrir la ratio de La Victoria de Acentejo según su número de habitantes. El municipio del norte de Tenerife tiene más de 9.000 vecinos, un dato de 2024.

Cuestión de estrategia

Ante la escasez, el consistorio victoriero dará una "herramienta estratégica" a los agentes, se puede leer en la memoria del proyecto. "Existe una necesidad motivada por la exigencia de dotar a la Policía Local de dispositivos digitales de vigilancia y control de tráfico", añaden.

Los puntos para instalar el sistema de videovigilancia se establecen de manera táctica con el objetivo de controlar los vehículos que salen y entran de La Victoria de Acentejo. En casi todos los casos, habrá cámaras con un doble sensor para leer las matrículas y capturar el entorno.

Lectura de matrículas

Habrá 14 puntos de control y gestión inteligente del tráfico, con un total de 16 cámaras de "visionado contextual e inteligencia de movimiento de vehículos". Del total, 14 leerán las placas identificativas de coches, motos o cualquier otro tipo de transporte.

Las ubicaciones previstas más importantes están en la carretera general con entrada desde La Matanza de Acentejo, en la rotonda Mencey Bencomo, próxima a la TF-5, o en la carretera general desde Santa Úrsula (TF-217).

El alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García Abreu (PSOE), publicó la medida en sus redes sociales aludiendo a algunos "inconvenientes administrativos" para sacar adelante la licitación. Varias dependencias municipales ya cuentan con un circuito de videovigilancia en su interior, pero estas 16 cámaras son las primeras que se instalan en las calles de La Victoria de Acentejo para controlar el tráfico.