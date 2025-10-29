Todo listo para el concierto de Manuel Turizo en Arona

El municipio de Arona se prepara para acoger uno de los conciertos más esperados del año: la actuación del artista colombiano Manuel Turizo, que tendrá lugar este viernes, 31 de octubre, en el campo de fútbol anexo al Estadio Antonio Domínguez de Playa de Las Américas, dentro del Osadía Music Fest.

El evento, patrocinado por el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona, contará con un amplio dispositivo de seguridad y movilidad coordinado desde distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo del concierto y la seguridad de todos los asistentes.

En este contexto, se realizó una visita al montaje del escenario y la preparación del evento en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón; el concejal de Seguridad, Alexis Gómez; el concejal de Turismo, Naím Yánez y el promotor del Osadía Music Fest, Benjamin Molowny, para revisar los distintos aspectos del operativo de seguridad, movilidad y emergencias, así como los accesos y servicios destinados al público.

El Ayuntamiento recomienda a quienes se desplacen hasta Playa de Las Américas que lo hagan preferentemente en transporte público, para evitar retenciones y demoras en los accesos, así como para contribuir a una movilidad más sostenible durante la jornada.

Cierres de vías y restricciones al tráfico

Con motivo del desarrollo del concierto, se establecen varias medidas especiales de tráfico en la zona de Playa de Las Américas.

Visita al recinto del concierto. / E. D.

Durante la jornada del evento, la Avenida de las Madrigueras permanecerá cerrada al tráfico sentido hacia Avenida Arquitecto Gómez Cuesta. Asimismo, en la Avenida Arquitecto Gómez Cuesta se cerrará uno de los carriles, mientras que el otro podrá experimentar cortes esporádicos en función de las necesidades del tráfico y la seguridad vial.

Por otro lado, las plazas de aparcamiento situadas junto al campo de fútbol anexo al Estadio Antonio Domínguez permanecerán reservadas hasta el 5 de noviembre para facilitar las labores de montaje y desmontaje del escenario y el dispositivo de seguridad.

Acceso de menores

Se recuerda que las personas menores de 16 años solo podrán acceder al recinto acompañadas de personas adultas, mientras que quienes tengan entre 16 y 18 años deberán presentar una autorización firmada por sus padres, madres o tutores legales. En todos los casos será obligatorio acreditar la identidad mediante documento oficial.

Dispositivo de seguridad y sanitario

El dispositivo se coordinará desde dos Puestos de Mando Avanzado, uno interior y otro exterior, en comunicación constante con el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad de Canarias (CECOES 1-1-2).

Asimismo, el operativo sanitario contará con un Puesto Sanitario Avanzado y tres ambulancias: una de Soporte Vital Avanzado y dos de Soporte Vital Básico.

Horarios y aforo

Las puertas del recinto se abrirán a las 18:00 horas, estando prevista la actuación de Manuel Turizo a las 21:00 horas aproximadamente. El aforo del recinto se distribuye en 500 personas en la zona VIP, 2.000 en el Front Stage y 5.500 en la zona general.