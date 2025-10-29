Tenerife exige al Gobierno de España que incluya la financiación del Tren del Sur en los presupuestos generales del estado de 2026

Tenerife exige al Gobierno de España que incluya la financiación de Tren del Sur en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2026 o en las normas de urgencia que puedan aprobarse para sustituirlos si no pasan el corte de la ratificación parlamentaria.

Pleno el viernes

El grupo de gobierno en el Cabildo de la Isla, CC y PP, plantea al pleno que se celebrará el viernes una moción en la que insta al Ejecutivo estatal a que incluya el dinero para la infraestructura viaria al Sur, si bien también señala a la del Norte. Populares y nacionalistas apuntan que esa aportación, en su caso, debe asegurarse aunque se prorroguen los presupuestos, mediante los decretos ley correspondientes.

Protocolo general

Recuerda la propuesta que el pasado 4 de septiembre el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Cabildo firmaron el Protocolo General de Actuación para la Mejora de la Movilidad en Tenerife.

Acuerdo

Este documento reconoce las particulares circunstancias del hecho insular, además de habilitar la participación del Estado y la obtención de financiación europea destinada a proyectos de infraestructuras de transportes terrestres por ferrocarril que permitan la mejora de la movilidad del corredor este-sur de la Isla, que discurre entre Santa Cruz de Tenerife y el Aeropuerto Tenerife-Sur así como los núcleos de San Isidro, Los Cristianos y Costa Adeje. Es decir, el Tren del Sur.

Posible diseño del futuro Tren del Norte / El Día

Más actuaciones

El Protocolo, además, prioriza actuaciones para la mejora y desarrollo de las conexiones del Archipiélago con el territorio peninsular, el desarrollo de infraestructuras turísticas y energéticas o de acciones medioambientales de carácter estratégico para Canarias, mediante convenios de carácter plurianual de duración ajustada al plazo de ejecución de las mismas.

Ley de Movilidad

El Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Movilidad Sostenible el pasado día 8, pendiente de su ratificación por el Senado. La Ley, en su disposición adicional vigésimo quinta, dedicada al desarrollo de infraestructuras ferroviarias en Canarias, establece que en atención a las condiciones de lejanía e insularidad que le confieren a Canarias la condición de Región Ultraperiférica de la Unión Europea, la Administración General del Estado participará en el desarrollo de infraestructuras ferroviarias en Canarias que cumplan los criterios y procedimientos.

Fondos

A la inversión estatal se sumará la que aporten el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, aunque también se buscarán fondos europeos ante el elevado coste del proyecto, que ronda los 2.500 millones de euros. En este momento, la Corporación insular trabaja en la actualización de los proyectos de construcción y las declaraciones de impacto ambiental de las diferentes fases de la línea sureña. La más avanzada y que se realizará en primer lugar será la de San Isidro-Adeje, que tendrá un coste aproximado de 950 millones de euros. La intención es que las obras salgan a concurso a principios de 2028.

Un vehículo por habitante

La presidenta insular, Rosa Dávila, aporta un dato que explica la dificultad de abordar el reto de la saturación del tráfico en Tenerife y la necesidad de reforzar el transporte público: la Isla, con casi un vehículo por cada habitante, está entre las diez regiones con mayor índice de motorización del mundo. El Tren del Sur de Tenerife será la tercera red de cercanías más utilizada en España. El sistema ferroviario de la Isla se situará solo por detrás de los de Madrid y Barcelona con una previsión de 175.000 pasajeros por kilómetro.

San Isidro-Adeje

El primer paso, con una inversión cifrada en 950 millones de euros, permitirá construir el tramo San Isidro–Aeropuerto Tenerife Sur–Adeje, con un trazado de 30 kilómetros que recorrerá en 25 minutos, reduciendo medio millón de desplazamientos diarios en coche y evitando la emisión de 72.000 toneladas de dióxido de carbono al año. El tren permitirá, cuando esté culminado en su totalidad, conectar el Área Metropolitana con el sur en 39 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de desplazamiento y la dependencia del vehículo privado.

Conexión estratégica

Además de aliviar la saturación vial, este tramo conectará puntos estratégicos de la Isla como la zona industrial de Las Chafiras, el Aeropuerto Tenerife Sur, el puerto de Los Cristianos y el hospital de El Mojón. Asimismo, permitirá la reducción de medio millón de desplazamientos diarios en coche, aliviando la presión sobre la Autopista TF-1. El Cabildo adjudicó en septiembre de 2024, con un plazo de ejecución de ocho meses, la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Anillo ferroviario

El Plan Insular de Movilidad Sostenible, con el umbral puesto en el año 2035, propone un anillo insular ferroviario con cuatro grandes líneas comarcales. Además delos tren al Sur (Santa Cruz-Adeje), el proyecto más desarrollado, y al Norte (Santa Cruz-Los Realejos) -se prevé aéreo, previo concurso de ideas-, al cierre del perímetro se unen el del Oeste, que unirá Icod y Adeje, así como el soterrado entre Güímar y La Orotava. El coste estimado de estos sistemas de transporte guiado se calcula en torno a 5.735 millones de euros.