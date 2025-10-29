¿Qué supermercados abren este 1 de noviembre en Tenerife?

Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y, aunque en más de un hogar se preparan para acudir a los cementerios a enramar a los difuntos, también hay muchas familias que aprovechan este día para hacer sus compras.

Este año, el 1 de noviembre cae en sábado, un buen día para ir de compras pero, teniendo en cuenta que es festivo, probablemente te estés preguntando qué supermercados estarán abiertos en Tenerife. Si es así, no te preocupes, porque desde ya te decimos que más de uno abrirá sus puertas, pero te advertimos, puedes llevarte algún susto.

Y no, este susto no viene de la mano de la subida de precios de los productos, sino sustos reales con motivo de Halloween, una fiesta que se vuelve más popular cada vez y que hasta en los centros comerciales se está instaurando.

Supermercados abiertos

Si tienes pensado ir a hacer la compra este sábado, aquí tienes los supermercados y centros comerciales que encontrarás abiertos en la isla:

Centro Comercial Carrefour Añaza

En la capital tinerfeña, una de las opciones que encontrarás abiertas es el Centro Comercial Carrefour Añaza. Tanto las tiendas como el supermercado contarán con su horario habitual, aunque ten cuidado, porque podrás encontrarte con alguna sorpresa, ya que el recinto ha preparado actividades especiales y "terroríficamente divertidas" para celebrar Halloween.

Centro Comercial Meridiano (Carrefour)

En el mismo municipio, el Centro Comercial Meridiano y su supermerado, Carrefour, también estarán disponibles para que compres en ellos este sábado.

Según se puede ver en su página web, habrá apertura total de tiendas, ocio y restauración.

Centro comercial La Villa (Alcampo)

El Centro Comercial La Villa, en La Orotava, y, por tanto, el supermercado Alcampo de este recinto, abrirán sus puertas en horario habitual.

Así, no solo podrás hacer la compra, sino ir de tiendas, tomarte algo en alguno de sus restaurantes o ir al cine.

Alcampo La Laguna

Al igual que ocurre con Alcampo La Villa, el Centro Comercial Alcampo La Laguna abrirá sus puestas el sábado "con total normalidad", según informan en sus redes sociales.

Mercadona

Más allá de los centros comerciales, hay supermercados en los que podrás hacer tu compra este sábado en Tenerife. Este es el caso de Mercadona, que abrirá sus tiendas en la isla. Eso sí, según aparece en su página web, no tendrá el horario habitual, sino que abrirá medio día, de 09:00 a 15:00 horas.

Lidl

Los establecimientos de Lidl también tienen previsto abrir de manera habitual, aunque lo aconsejable es consultar su localizador de supermercados.

El Corte Inglés

El Corte Inglés prevé abrir este sábado en Tenerife, según informa su página web. En concreto, estará abierto de 09:30 a 21:30 horas.

Aldi

Tienda ALDI. / ALDI

Así mismo, los supermercados Aldi se unen a la apertura comercial de este festivo. Para conocer el horario previsto en cada tienda, utiliza este buscador.