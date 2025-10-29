¿Qué supermercados abren este 1 de noviembre en Tenerife?
Tendrás varias opciones para hacer la compra este fin de semana, aunque cuidado, por te puedes llevar algún susto
Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y, aunque en más de un hogar se preparan para acudir a los cementerios a enramar a los difuntos, también hay muchas familias que aprovechan este día para hacer sus compras.
Este año, el 1 de noviembre cae en sábado, un buen día para ir de compras pero, teniendo en cuenta que es festivo, probablemente te estés preguntando qué supermercados estarán abiertos en Tenerife. Si es así, no te preocupes, porque desde ya te decimos que más de uno abrirá sus puertas, pero te advertimos, puedes llevarte algún susto.
Y no, este susto no viene de la mano de la subida de precios de los productos, sino sustos reales con motivo de Halloween, una fiesta que se vuelve más popular cada vez y que hasta en los centros comerciales se está instaurando.
Supermercados abiertos
Si tienes pensado ir a hacer la compra este sábado, aquí tienes los supermercados y centros comerciales que encontrarás abiertos en la isla:
Centro Comercial Carrefour Añaza
En la capital tinerfeña, una de las opciones que encontrarás abiertas es el Centro Comercial Carrefour Añaza. Tanto las tiendas como el supermercado contarán con su horario habitual, aunque ten cuidado, porque podrás encontrarte con alguna sorpresa, ya que el recinto ha preparado actividades especiales y "terroríficamente divertidas" para celebrar Halloween.
Centro Comercial Meridiano (Carrefour)
En el mismo municipio, el Centro Comercial Meridiano y su supermerado, Carrefour, también estarán disponibles para que compres en ellos este sábado.
Según se puede ver en su página web, habrá apertura total de tiendas, ocio y restauración.
Centro comercial La Villa (Alcampo)
El Centro Comercial La Villa, en La Orotava, y, por tanto, el supermercado Alcampo de este recinto, abrirán sus puertas en horario habitual.
Así, no solo podrás hacer la compra, sino ir de tiendas, tomarte algo en alguno de sus restaurantes o ir al cine.
Alcampo La Laguna
Al igual que ocurre con Alcampo La Villa, el Centro Comercial Alcampo La Laguna abrirá sus puestas el sábado "con total normalidad", según informan en sus redes sociales.
Mercadona
Más allá de los centros comerciales, hay supermercados en los que podrás hacer tu compra este sábado en Tenerife. Este es el caso de Mercadona, que abrirá sus tiendas en la isla. Eso sí, según aparece en su página web, no tendrá el horario habitual, sino que abrirá medio día, de 09:00 a 15:00 horas.
Lidl
Los establecimientos de Lidl también tienen previsto abrir de manera habitual, aunque lo aconsejable es consultar su localizador de supermercados.
El Corte Inglés
El Corte Inglés prevé abrir este sábado en Tenerife, según informa su página web. En concreto, estará abierto de 09:30 a 21:30 horas.
Aldi
Así mismo, los supermercados Aldi se unen a la apertura comercial de este festivo. Para conocer el horario previsto en cada tienda, utiliza este buscador.
- Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión
- El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
- Tres años de prisión y el pago de 280.500 euros para un asesor de Tenerife por usar un poder de un empresario fallecido
- Espaldarazo de Parques Nacionales de España al nuevo plan de la joya de la naturaleza de Tenerife
- El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos