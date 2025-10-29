Santa Cruz de Tenerife afronta un miércoles de nubes y viento con rachas fuertes en cumbres y leves lluvias en el oeste insular
La Aemet prevé intervalos nubosos, temperaturas estables y mar de fondo del norte en toda la provincia, con máximas de hasta 27 °C en zonas costeras
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles 29 de octubre un panorama variable en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con intervalos de nubes altas y bajas, viento moderado del oeste girando a norte y posibilidad de lluvias débiles en las islas montañosas.
El organismo no descarta rachas muy fuertes durante la madrugada en las cumbres centrales de Tenerife, donde el viento podría superar los 90 km/h antes de remitir progresivamente a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en costa, con ligeros descensos en zonas de interior.
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro: viento fuerte y lluvias aisladas
En Tenerife, los cielos estarán parcialmente cubiertos, con posibilidad de lluvias débiles en el norte y zonas interiores del este y sur durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 21 y 27 °C en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viento será moderado del oeste, girando a noroeste con intervalos fuertes al final del día.
En La Palma, se prevé un predominio de cielos nubosos en el oeste y lluvias débiles y ocasionales tanto en la vertiente norte como en la este por la tarde. El viento será moderado del oeste girando a norte, con intervalos fuertes en zonas altas. Temperaturas entre 20 y 25 °C en Santa Cruz de La Palma.
La Gomera amanecerá con intervalos de nubes altas y bajas, sin descartar precipitaciones leves en las vertientes norte y oeste. El viento soplará moderado del oeste, rolando a norte por la tarde, con máximas de 26 °C en San Sebastián de La Gomera.
En El Hierro, se esperan cielos nubosos al norte y alguna lluvia débil, con viento moderado del noroeste y temperaturas entre 17 y 21 °C en Valverde.
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: nubes altas y ambiente estable
La Aemet prevé una jornada más tranquila en la provincia de Las Palmas, aunque con predominio de nubes altas y bajas y temperaturas estables.
En Gran Canaria, se esperan intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles en la vertiente oeste y zonas de interior durante la tarde. El viento será flojo y variable, tendiendo a noroeste, con máximas de 26 °C en Las Palmas de Gran Canaria.
Lanzarote y Fuerteventura registrarán nubosidad alta y ligera, con escasa probabilidad de lluvias. Los vientos soplarán flojos del oeste, girando a noroeste por la noche, y las temperaturas oscilarán entre 21 y 27 °C en Arrecife y entre 21 y 26 °C en Puerto del Rosario.
Mar de fondo y estabilidad otoñal
En el conjunto del archipiélago, la mar de fondo del norte o noroeste se mantendrá con olas de entre 1 y 2 metros, acompañadas de marejadilla o marejada según zonas. El viento marítimo será del oeste o noroeste de fuerza 3 a 5, con condiciones seguras para la navegación costera.
La Aemet recomienda precaución en las zonas altas de Tenerife y La Palma por las rachas de viento, y recuerda la importancia de seguir los partes meteorológicos actualizados ante posibles cambios en la evolución del tiempo.
