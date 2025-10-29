Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El restaurante de Tenerife con el pollo al ajillo más famoso de la isla: abierto desde 1988

El pollo es una de las carnes con más posibilidad de combinación, con verduras, con salsa o con patatas fritas, entre otras, son las maneras más comunes de comerlo. Además, se le puede aportar un toque oriental cocinándolo al limón.

Sin embargo, el restaurante Otelo ubicado en Adeje tiene la fusión perfecta para el pollo y lo ha convertido en uno de los mejores de la isla.

Un clásico en el sur de Tenerife

El restaurante Otelo, situado en Adeje, es uno de los lugares que forman parte de la historia gastronómica de Tenerife. Fundado en 1988, este local familiar ha mantenido su esencia a lo largo de los años y a día de hoy regentado por la segunda generación.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y han querido compartir la experiencia con sus seguidores, destacando la calidad y el ambiente.

Un pollo al ajillo único en la isla

La especialidad de la casa y, por lo tanto, lo que más triunfa en el restaurante es el pollo al ajillo (8,20 €), además del conejo al salmorejo (11,50 €). Estos dos platos se han convertido en auténticos sellos de identidad del local.

Para acompañarlos su ensalada especial Otelo (10,50 €) es ideal y así conseguir disfrutar de una comida completa con productos frescos y de calidad.

Reconocimientos

A lo largo de sus más de tres décadas de historia, Otelo no solo ha conquistado a sus clientes, sino que también ha sido reconocido por su excelencia. El restaurante ha recibido en 2001 y 2003 el Trofeo Internacional de Turismo, Hostelería y Gastronomía.

Su fama ha traído también a personalidades del mundo de la música y la televisión. Brian May, mítico guitarrista de Queen, y el recordado presentador Constantino Romero son algunos de los rostros conocidos que han disfrutado de la buena cocina y el trato familiar que ofrecen.

Horario y ubicación

El establecimiento se encuentra en la calle de Los Molinos, 44, y cuenta con un amplio aparcamiento y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Su horario es de 11:00 a 23:00, todos los días excepto los martes que permanece cerrado por descanso del personal.

El restaurante Otelo es ideal para ir a disfrutar de una comida tradicional en familia o con amigos.

