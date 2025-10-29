Dónde puedes pedir el 'Bono Infantil 2025' en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: consulta la tabla con los centros participantes en esta ayuda del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ya ha abierto el plazo para solicitar el Bono Infantil 2025 para familias con niños de 0 a 3 años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta ayuda cubrirá total o parcialmente el coste de la escolarización en varias escuelas municipales y centros privados autorizados de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. La medida beneficiará a cientos de familias de la provincia aliviando los costes de escolarización y fomentando la conciliación familiar.

La convocatoria, correspondiente al curso 2025-2026, cuenta con un fondo total de 5 millones de euros y estará vigente desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Podrán beneficiarse las familias con niños nacidos a partir del 1 de enero de 2023 que estén matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil.

El coordinador de la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Rego, destacó que "gracias a este bono, ninguna familia quedará excluida de una etapa educativa clave por motivos económicos". Además, él mismo incidía en la importancia de un programa que "invierte en igualdad de oportunidades desde edades tempranas y en la conciliación real de las familias canarias".

Más centros en la provincia tinerfeña

La red de escuelas infantiles continúa creciendo en las islas. En esta edición, se han unido más ayuntamientos de varios municipios de la provincia:

Valverde (El Hierro)

Breña Baja (La Palma)

Vallehermoso y Valle Gran Rey (La Gomera)

Se ha ampliado la oferta educativa para las familias, y en total, en toda Canarias, han pasado de 119 a 125 las guarderías públicas y privadas adheridas al Bono Infantil, seis más que el año pasado.

En esta provincia existen 83 centros educativos que se pueden consultar a continuación en esta tabla:

Estos son los umbrales de renta y cuantía de la ayuda

El importe del Bono Infantil dependerá del nivel de ingresos de la unidad familiar:

Familias de 2 miembros: hasta 40.000 € anuales.

hasta 40.000 € anuales. Familias de 3 miembros: hasta 43.181 €.

hasta 43.181 €. Familias de 4 miembros: hasta 46.362 €.

hasta 46.362 €. Familias de 5 miembros: hasta 49.543 €.

hasta 49.543 €. Familias de 6 o más miembros: hasta 52.724 €.

Cómo solicitar el Bono Infantil 2025

El plazo para presentar solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Las peticiones deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, mediante el procedimiento 'Subvenciones destinadas al fomento de la escolarización temprana en las escuelas de educación infantil y centros privados autorizados (9912)'.

Este es el anexo que deben presentar los padres interesados en obtener el Bono Infantil 2025 / Gobierno de Canarias

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca garantizar el acceso a la educación infantil desde los primeros años, una etapa decisiva para el desarrollo emocional y cognitivo de los menores.

Además, el Bono Infantil 2025 refuerza la conciliación familiar y laboral en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ayudando a las familias a afrontar los elevados costes de escolarización y fortaleciendo el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades educativas en todo el Archipiélago.