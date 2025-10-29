La Policía de Güímar sigue incumpliendo y dificulta el cobro de la nómina

La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, levantó ayer el reparo que bloqueaba el pago de la nómina a la plantilla (funcionarios y personal laboral) del Ayuntamiento de Güímar, que asciende a 388.730 euros. La Intervención del Consistorio emitió anteayer un informe desfavorable porque en el salario de un empleado aparecían 127 euros que consideró contrarios a norma y por 69.289 euros en concepto de horas extraordinarias a la Policía Local.

La Intervención basa su decisión en el informe desfavorable de la técnico municipal debido al «incumplimiento de la jornada laboral» por los efectivos policiales. La funcionaria asegura que la Policía Local está «incumpliendo el turno actualmente establecido de 37,5 horas semanales, en cómputo anual», según el acuerdo plenario adoptado el pasado 27 de marzo. En concreto, en lo relativo al turno que establece 15 horas diurnas continuas y descanso de dos días y 10 horas en el servicio de noche.

Advierte la técnico de Administración General que el Ayuntamiento de Güímar sigue reconociendo y pagando «gratificaciones por servicios extraordinarios» a la Policía Local «cuando resulta constatado el incumplimiento de la jornada ordinaria». Señala que la Fiscalía trata de determinar «las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse de este incumplimiento, en relación con el abono de gratificaciones por servicios extraordinarios».

La alcaldesa levanta el reparo y ordena el pago de las nóminas del mes de octubre al personal del Consistorio tras calificar de «presunto» el incumplimiento de la jornada laboral por parte de la Policía Local, argumentar que la técnico realiza «una interpretación uniforme de las horas de trabajo», recordar que tanto la jornada como la compensación de horas está sujeta a la Mesa General de Negociación y aludir a que la jurisprudencia determina que los argumentos que motivan el reparo de Intervención «no pueden suspender los derechos salariales».

La Fiscalía denuncia

El pasado día 10, La Fiscalía Provincial presentó denuncia contra el exconcejal de Policía de Güímar Cándido Gómez por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por reconocer el pago de horas extraordinarias a efectivos de la Policía Local, «a pesar de ser plenamente consciente del incumplimiento de las exigencias legales para ello». En su denuncia, asegura que los agentes percibieron trabajo como extra cuando no cumplían con la jornada ordinaria establecida, una situación que afecta «a la práctica totalidad de la plantilla de policías locales». La Fiscalía cifra en «más de 400» las horas que deben «algunos de los agentes de horas ordinarias», a pesar de lo cual cobran horas extraordinarias.

Se da la circunstancia de que el 26 de septiembre, la alcaldesa Carmen Luisa Castro levantó el reparo de la Intervención municipal y ordenó el pago de 23.725 euros por horas extraordinarias a la Policía Local. Cuantía que se corresponde con el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 31 de agosto. El actual gobierno municipal accedió a la Alcaldía el 11 de agosto pasado.