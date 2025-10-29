Rutas, teatro, ferias... estas son todas las actividades para el Día de Finados en Tenerife

Antes de que Halloween conquistara escaparates y disfraces, en Canarias ya existía una celebración propia para honrar a los difuntos: la Noche de los Finados. Una tradición popular en la que las familias se reunían para recordar a los que ya no están, compartir castañas, dulces y vino, y contar historias al calor del fuego.

Aunque el festejo de origen anglosajón se ha impuesto en las últimas décadas, cada año más canarios apuestan por recuperar las costumbres locales y adaptarlas al presente. Así, distintas localidades de Tenerife organizan durante estos días actividades culturales y festivas que reivindican la memoria colectiva sin renunciar a la diversión.

Entre las propuestas destacan las funciones teatrales Agarrando la muerte, pon las manos, que se representarán los días 24 y 25 de octubre en el Centro Comunitario Nuevo Obrero y el Centro Comunitario de Valle Seco. También la iniciativa “A las almas”, que se celebrará el día 25 de octubre, con actividades dedicadas al recuerdo y la música popular.

El 1 de noviembre, jornada central de los Finados, se desarrollará un completo programa que incluirá feria, teatro y baile de cuerdas desde las 19:00 hasta las 23:30 horas, ofreciendo una alternativa cultural y familiar para todos los públicos.

Ruta por el cementerio

Además, algunos municipios han apostado por experiencias más inmersivas. En La Orotava se llevarán a cabo dos rutas temáticas: En hueso y en alma y una ruta histórica por el cementerio, que permitirán conocer las leyendas y costumbres funerarias de la isla.

Para los amantes de los murciélagos —símbolo también de estas fechas—, el 30 de octubre en El Rosario tendrá lugar una formación sobre la importancia de estos animales en la biodiversidad, seguida de una escucha guiada nocturna, en la que los asistentes podrán oír los sonidos reales que emiten estos mamíferos voladores.

La creadora del contenido original, Elena Marrero, que divulgó estas actividades a través de redes sociales, anima a que las nuevas generaciones aprendan a combinar las tradiciones canarias con las celebraciones modernas, recordando que “no hay por qué elegir entre una cosa u otra: podemos mantener las costumbres de toda la vida y convivir en armonía con las nuevas”.

Finalmente, hace un llamado a los ciudadanos a compartir en redes sociales otras celebraciones o actos relacionados con el Día de los Finados para mantener viva esta parte esencial del patrimonio cultural canario.