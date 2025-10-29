Ni parques temáticos ni pasajes del terror: la decoración más terrorífica de Halloween se encuentra en este municipio de Tenerife
Hasta personajes clásicos del cine de terror se encuentran el el jardín de la casa tinerfeña
Las decoraciones navideñas no son las únicas que llaman la tención en la isla de Tenerife. En Halloween otras viviendas roban las miradas, más concretamente una casa ubicada en Tacoronte cuya ornamentación se ha vuelto viral en redes sociales.
El creador de contenido @lucas_adventure_life ha quedado alucinado con todos los detalles con los que cuenta la casa.
Una casa que parece sacada de una película de terror
El vídeo muestra un jardín completamente transformado en un escenario de miedo. Telarañas, calabazas, fantasmas, brujas, calaveras, arañas, murciélagos, esqueletos, tumbas e incluso una planta carnívora llena el espacio exterior del hogar.
Además, cuenta con personajes míticos del cine de terror como La Monja, el muñeco de Saw, Freddy Krueger y un niño con un chubasquero amarillo que recuerda a la película IT.
La decoración cubre por completo la fachada y el jardín, convirtiendo la vivienda en una auténtica casa encantada, algo muy característico de Halloween.
Una tradición que atrae a los más curiosos
Según los comentarios del vídeo, la casa se encuentra en la zona de Los Naranjos, en Tacoronte. Además, muchos usuarios asegura que el 31 de octubre sus propietarios permiten la entrada a quienes deseen apreciar desde cerca la decoración y vivir la experiencia en primera persona.
Sin embargo, este hogar no solo destaca por su ambientación de Halloween, ya que en Navidad transforma su decoración por completo, con un despliegue igual de impresionante, lleno de luces, figuras y espíritu festivo.
Más zonas de Tenerife se preparan para Halloween
El espíritu de Halloween se ha extendido por todas las partes del mundo y en la isla no ha sido para menos porque no solo está casa es la única con una decoración impresionante.
En Malpaís de Candelaria, Finca España o la Urbanización Los Trazos en La Orotava también se pueden encontrar casa con decoraciones temáticas, donde los vecinos "compiten" por demostrar su creatividad en la noche más terrorífica del año.
La casa de Tacoronte se convertirá en uno de los escenarios más fotografiados de Tenerife durante Halloween.
- Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión
- El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
- Tres años de prisión y el pago de 280.500 euros para un asesor de Tenerife por usar un poder de un empresario fallecido
- Espaldarazo de Parques Nacionales de España al nuevo plan de la joya de la naturaleza de Tenerife
- El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos