Ni parques temáticos ni pasajes del terror: la decoración más terrorífica de Halloween se encuentra en este municipio de Tenerife

Las decoraciones navideñas no son las únicas que llaman la tención en la isla de Tenerife. En Halloween otras viviendas roban las miradas, más concretamente una casa ubicada en Tacoronte cuya ornamentación se ha vuelto viral en redes sociales.

El creador de contenido @lucas_adventure_life ha quedado alucinado con todos los detalles con los que cuenta la casa.

Una casa que parece sacada de una película de terror

El vídeo muestra un jardín completamente transformado en un escenario de miedo. Telarañas, calabazas, fantasmas, brujas, calaveras, arañas, murciélagos, esqueletos, tumbas e incluso una planta carnívora llena el espacio exterior del hogar.

Además, cuenta con personajes míticos del cine de terror como La Monja, el muñeco de Saw, Freddy Krueger y un niño con un chubasquero amarillo que recuerda a la película IT.

La decoración cubre por completo la fachada y el jardín, convirtiendo la vivienda en una auténtica casa encantada, algo muy característico de Halloween.

Una tradición que atrae a los más curiosos

Según los comentarios del vídeo, la casa se encuentra en la zona de Los Naranjos, en Tacoronte. Además, muchos usuarios asegura que el 31 de octubre sus propietarios permiten la entrada a quienes deseen apreciar desde cerca la decoración y vivir la experiencia en primera persona.

Sin embargo, este hogar no solo destaca por su ambientación de Halloween, ya que en Navidad transforma su decoración por completo, con un despliegue igual de impresionante, lleno de luces, figuras y espíritu festivo.

Más zonas de Tenerife se preparan para Halloween

El espíritu de Halloween se ha extendido por todas las partes del mundo y en la isla no ha sido para menos porque no solo está casa es la única con una decoración impresionante.

En Malpaís de Candelaria, Finca España o la Urbanización Los Trazos en La Orotava también se pueden encontrar casa con decoraciones temáticas, donde los vecinos "compiten" por demostrar su creatividad en la noche más terrorífica del año.

La casa de Tacoronte se convertirá en uno de los escenarios más fotografiados de Tenerife durante Halloween.