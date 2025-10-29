El Cabildo presenta "el presupuesto más social" de la historia de Tenerife: crece y alcanzar los 1.278 millones de euros

De transformar la Isla en 2025 a consolidar el liderazgo de Tenerife en 2026. El Cabildo presenta sus cuentas "más sociales de la historia" con la movilidad y la protección del medioambiente como los otros grandes pilares del tercer mayor presupuesto de las entidades locales de todo el Estado.

La presidenta insular, Rosa Dávila, valora positivamente haberse saltado la regla de gasto para mantener los niveles de inversión del ejercicio pasado con una previsión de 257 millones de euros. Subraya que son los presupuestos del equilibrio y la estabilidad durante una presentación que realizó de manera conjunta con el vicepresidente, Lope Afonso (PP) y con los otros 16 consejerías, además de los directores insulares de cada área ocupando el Salón Noble.

Datos del Cabildo de Tenerife durante la presentación de los Presupuestos / Cabildo de Tenerife

Davila y Afonso desglosaron las cuentas en seis grandes bloques:

Acción social e impulso inversor.

Empleo y liderazgo económico.

Movilidad.

Medio ambiente y sector primario

Dinamización económica y diversificación.

Modernización y protección del patrimonio.

Destacaron el crecimiento de un 21%, 80 millones más, respecto al último presupuesto del PSOE en el Gobierno insular (2023). Valoraron los 417 millones, un 17% mas que en 2026, en políticas sociales y subrayaron la cifra record en vivienda con 15,2 millones, un 48% más que el año anterior y una cifra un 97% superior al mandato socialista (2019-2023).

Movilidad y transporte sostenible, prioridad del 2026

La movilidad insular será una de las grandes apuestas del Cabildo para 2026, con 256 millones de euros destinados a mejorar el transporte público, la red viaria y la sostenibilidad del tráfico.

Entre las principales actuaciones destacan la renovación de la flota de Titsa, con una inversión anticipada de 37 millones; la mejora de las carreteras TF-1, TF-21 y TF-42; y la creación de nuevas estaciones e intercambiadores. Además, se ampliará el transporte a demanda a cinco comarcas y se instalará iluminación inteligente en los principales tramos de autopista. “Queremos un modelo de movilidad más limpio, eficiente y accesible para todos”, afirmó Dávila, quien destacó la gratuidad del transporte público como una medida clave para consolidar este cambio.

Datos del Cabildo de Tenerife durante el Pleno de los Presupuestos / Cabildo de Tenerife

Sostenibilidad, medio ambiente y sector primario

El área de Medio Ambiente y Sostenibilidad recibirá 202 millones de euros, un aumento del 17% respecto al mandato anterior. La inversión más significativa, 67 millones, se destina a la seguridad hídrica, con proyectos en convenio con ACUAES que garantizarán agua de calidad para toda la Isla.

El plan prevé la rehabilitación de caminos agrícolas, la mejora del tratamiento de residuos orgánicos y la vigilancia permanente en los espacios naturales protegidos. Además, se triplicará la plantilla de agentes de medio ambiente y se reforzará la protección civil y el Consorcio de Bomberos de Tenerife.

En el ámbito rural, el programa Agrocaminos busca dinamizar el medio rural y potenciar la sostenibilidad agrícola, mientras se apoya al sector vitivinícola ante el riesgo de plagas y se promueve el producto local.

Vivienda pública y cohesión social

La vivienda alcanza cifras históricas con 15,2 millones de euros, un 48% más que en 2025 y un 97% más que en el mandato anterior. El Cabildo fortalecerá los programas Activa Suelo, Activa Vivienda, rehabilitación y Bono Joven, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda pública en la Isla.

Asimismo, se consolidan las infraestructuras sociosanitarias, con una decena de proyectos en marcha o licitación, y un incremento del 10% en personal especializado desde 2023. “En 2026, Tenerife contará con un sistema sociosanitario más moderno y humano”, indicó Afonso.

Empleo, educación y juventud

El área de Empleo, Educación y Juventud dispondrá de 41 millones de euros para mejorar la formación y las oportunidades laborales. Se refuerzan programas como Barrios por el Empleo, Práctica, PONOS y Cabildo Educa, junto al apoyo a asociaciones juveniles, casas de juventud y programas de prevención.

La presidenta destacó que la tasa de desempleo en Tenerife se sitúa en el 12,63%, por debajo de la media canaria (14,59%), con un aumento del 17,4% en el empleo juvenil frente al 8,7% regional.

Turismo, cultura y deportes: motor económico

El Cabildo invertirá 201 millones de euros en la dinamización económica, con 45 millones para turismo, 47 para cultura y 28 para deportes. El objetivo: reforzar los sectores estratégicos y diversificar la economía insular.

En turismo, se apuesta por la calidad y la sostenibilidad con programas como Tenerife y el Mar y el Turismo Regenerativo, que busca vincular el turismo con el sector primario, la cultura y el deporte. En cultura, se potencia el TEA, el Auditorio de Tenerife y los Museos de Tenerife, junto con subvenciones a la creación artística y proyectos culturales en municipios.

El área de Deportes consolida los programas Juegos Cabildo, Tenerife Urbano y Mujeres y Deportes, además de reforzar las instalaciones deportivas en toda la Isla.

Rosa Dávila y Lope Afonso junto a los responsables de las distintas áreas del Cabildo de Tenerife / E. D.

Innovación, industria y empleo cualificado

El Cabildo destinará 19 millones de euros a I+D+i, fomentando la innovación y la creación de empleo tecnológico. Se impulsa el proyecto Constelación Islas Canarias, con la construcción de un satélite, el anillo de fibra óptica del Teide y la participación en el proyecto europeo Q-Circle de tecnologías cuánticas.

Además, se refuerzan los polígonos industriales con el Programa Insular de Mejora de Polígonos, líneas de ayuda a nuevas empresas y la Red Gerencial de Tenerife, que apoya la innovación y la digitalización del comercio local.

Modernización del Cabildo y refuerzo institucional

La modernización de la administración insular contará con 109 millones de euros. Incluye la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, la creación de un Servicio de Modernización para agilizar trámites, y la mejora tecnológica de las Oficinas de Atención Ciudadana.

También se refuerza la Oficina de Atención Integral a Municipios de menos de 20.000 habitantes, garantizando mayor equidad territorial y eficiencia administrativa.