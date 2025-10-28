La ULL ofertará el primer máster en Producción Artística de Canarias

La Universidad de La Laguna (ULL) ofertará el primer máster universitario en Producción Artística de Canarias, una titulación que profundiza en los procesos creativos contemporáneos y combina la teoría con la práctica y la experimentación. O al menos ese es el plan de la institución, que comenzó con los trámites para poner en marcha esta iniciativa en 2023, pero que a día de hoy todavía no cuenta con un plazo de inicio concreto.

En ese año, el centro presentó el plan de viabilidad de la maestría y los avales preceptivos. Luego, la documentación pasó a disposición del Vicerrectorado de Docencia, que comunicó los aspectos a modificar. Y fue la Facultad de Bellas Artes de la ULL la que se encargó de resolverlos. En la actualidad, aún se encuentran en proceso de elaborar la memoria de verificación y enviarla a la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) –el organismo encargado de acreditar su validez–. Es decir, dos años después de que comenzara a andar esta idea, aún no existe una fecha concreta para su implantación.

Recogida de firmas

Por este motivo, un grupo de estudiantes y egresadas de la Facultad han decidido impulsar una recogida de firmas a través de redes sociales, para acelerar la puesta en marcha de la titulación. Con la intención de dar voz a una demanda colectiva de la comunidad artística de Canarias, La Lumbre –nombre con el que se agrupan en su cuenta de Instagram– tiene como objetivo reunir el mayor respaldo posible para presentar una solicitud formal. «Estamos cerca de superar el centenar de firmas y la mayoría del apoyo proviene de estudiantes de Bellas Artes», cuentan. Su idea no es alargar mucho más el proceso, y enviar su propuesta al centro antes de que finalice el mes.

Su intención es mostrar el interés real que existe por la creación de este máster y respaldar el trabajo que ya se está realizando desde la universidad, para poder continuar con su formación. Por ello, quieren recabar el máximo número de firmas posibles. «Nos han escritos antiguos alumnos y personas vinculadas al ámbito artístico para comentarnos que se sienten identificadas con nuestra petición», agregan.

Igualdad de oportunidades

Según cuentan, este máster permite a estudiantes desarrollar proyectos personales, conectar con contextos profesionales del arte y prepararse para continuar su formación en doctorado o en otros ámbitos culturales y de investigación. «La implementación de esta titulación es fundamental para fortalecer el tejido cultural y creativo del archipiélago, pero también para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación artística».

Explican que la falta de este máster universitario empuja a los estudiantes a salir de Canarias para continuar con su formación o incluso paralizar ese proceso de formación académica porque «no todo el mundo puede permitirse dejar atrás su entorno, su familia o sus recursos económicos». Asimismo, insisten en que «el grado en Bellas Artes ya es, de por sí, una carrera que implica un esfuerzo económico importante, tanto para las estudiantes como para sus familias».

Presión constructiva

«Sabemos que desde la ULL existe interés en desarrollar este máster, pero con la recogida de firmas buscamos presionar de manera constructiva para acelerar y visibilizar la necesidad real de esta formación», precisan. Además, pretenden mostrar a la institución que hay una comunidad universitaria y cultural que espera esta oferta académica con interés y compromiso.

La universidad es consciente de que «se ha retrasado un poco en la tramitación de esta maestría», pero prevé que se pueda impartir en el próximo curso académico (26-27), o el siguiente. «Seguimos trabajando en su desarrollo y en breve se remitirá a la Accuee», cuentan. Aun así, el máster no se podrá implementar este año porque es preceptiva la aprobación de este organismo para su entrada en vigor.