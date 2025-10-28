Un tiktoker que está de viaje en Tenerife alucina con el clima de la isla: "En diez minutos pasas del frío al calor..."

En Tenerife disfrutamos de un clima único que sorprende a todos los turistas que nos visitan. Aunque para nosotros los cambios bruscos de temperatura son algo habitual, quienes llegan desde la Península o cualquier otra parte del mundo se quedan maravillados por los microclimas que se encuentran en ciertos rincones de la isla y por las notables diferencias climáticas que pueden experimentarse en distancias tan cortas.

Esto es lo que le ha ocurrido al creador de contenido Manu (@estoesdelocos_), el mismo que se paseó en calcetines por Santa Cruz de Tenerife para comprobar la limpieza de sus calles. El tiktoker está haciendo una serie con las ciudades más limpias del país, y ahora está de viaje en la isla. Él mismo le puso una nota de 7 sobre 10 a la pulcritud de las vías, plazas y lugares por los que caminó. Ahora, ha publicado un vídeo en el que muestra su asombro con el clima isleño, llegando a confesar que no sabe qué ropa ponerse.

"Lo del clima de Tenerife es una locura"

Llegar y sentir ese "fresquito" por la mañana, que poco a poco se transforma en un agradable "calorcito" conforme avanza el día, es una experiencia que sorprende a cualquiera en su primera visita. Cuando te acostumbras a disfrutar del mejor clima del mundo, es fácil no valorarlo. Sin embargo, quienes llegan a Tenerife por turismo sueñan con llevar este clima único a su propia tierra. Así lo muestra este creador de contenido.

"Lo del clima de Tenerife es una locura, ya me habíais avisado", decía el tiktoker mientras grababa un amanecer gris con muchas nubes en la costa. "Me acabo de despertar hace un rato y amaneció el día supernublado, 'fresquito' en verdad. Y a diez minutos de aquí cambia la cosa totalmente", comenta sorprendido Manu.

Él mismo decide comprobar este fenómeno y se dirige al sur, donde la diferencia climática le deja sin palabras: "Vamos para el sur y vais a ver la diferencia. A 10 minutos, en Santa Cruz hace 'calorcito' del bueno". Mientras relata esto entre risas, mostraba una imagen en la que se ven personas abrigadas conviviendo con otras en pantalón corto. "Esto es así, te encuentras gente en sudadera, te encuentras otro en pantalón corto. Esto es Tenerife", añade el tiktoker mientras pasea.

Él muestra su atuendo para ese día, porque no iba preparado, ya que solo se había echado a la maleta ropa de verano. "Si tienes frío, coges el coche, te vas diez minutos y un calor de locos", insistía el tiktoker.

¿Por qué cambia tanto el clima en Tenerife?

La sorprendente variación climática que experimenta Manu tiene una explicación científica. Tenerife es una isla con una gran diversidad orográfica. El Teide divide el territorio en dos vertientes con comportamientos opuestos. El norte recibe los vientos alisios cargados de humedad que provocan nubes y temperaturas frescas, mientras que el sur, más resguardado, disfruta de un clima seco, soleado y cálido durante todo el año.

Por eso, en apenas 15 o 20 kilómetros, el turista puede pasar de necesitar una chaqueta a buscar sombra junto al mar. Una peculiaridad que convierte a Tenerife en un lugar donde, como dice el propio creador, "lo mejor que puedes hacer es llevar manguita corta, una chaqueta y una sudadera, porque de un momento a otro te cambia el tiempo".