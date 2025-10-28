Menos truco o trato y más `Pan por Dios´: este municipio de Tenerife cambia Halloween por esta tradición de toda la vida

El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla ha decidido recuperar las costumbres locales frentes a las celebraciones importadas de otros países. A través del área de Ludotecas, coordinada por la concejala María García, el Consistorio ha organizado una semana de actividades centradas en rememorar las tradiciones de "Los Santitos" y el "Pan de Dios", con el objetivo de transmitir su valor histórico y cultural a los más pequeños del municipio.

Semana dedicada a las costumbres locales

Las ludotecas municipales y la escuela infantil dedicarán sus actividades a explicar el origen y significado de estas tradiciones, consideradas un sello de identidad del pueblo.

En la Ludoteca La Saltarina, en el casco de san Juan, los vecinos colaborarán contando anécdotas sobre "Los Santitos" mientras los niños elaboran las clásicas cestas de mimbre con las que cada 1 de noviembre recorren las casas pidiendo obsequios.

Por su parte, la Ludoteca La Estrella Contenta, en San José, centrará su programación en el desaparecido "Pan por Dios", una costumbre en la que los vecinos recorrían las calles pidiendo frutas, verduras, pan o monedas. Loas más pequeños realizarán una excursión por la zona comercial para recrear la tradición.

En la Escuela Infantil Trompita, los niños también participarán en una simulación del Pan por Dios dentro de las aulas, reforzando así el conocimiento de las costumbres locales.

Tradiciones rambleras del 1 de noviembre / Ayuntamiento de san Juan de la Rambla

Una tradición que tiene como objetivo resistir al paso del tiempo

Durante "Los Santitos", las calles del casco histórico se llenan de niños con cestas de mimbre decoradas, recogiendo dulces o frutas que les proporcionan los vecinos. Antes predominaban las frutas, pero ahora los hacen las chucherías.

El "Pan de Dios" ha perdido fuerza, pero todavía algunas pastelerías de la parte alta mantienen la costumbre de regalar pan de leche entre sus clientes, al igual que se hacía antiguamente.

Con esta iniciativa, San Juan de la Rambla confirma su compromiso por mantener vivas las tradiciones locales, apostando por el arraigo cultural frente a la influencia de celebraciones importadas como Halloween.