Lío monumental en La Laguna por la visita de Santiago Abascal: gritos de "fascista", "no te queremos aquí" y "presidente"

Santiago Abascal ha vivido un momento tenso en su visita a San Cristóbal de La Laguna. El líder de VOX fue increpado a su paso por la zona de restauración de la plaza de La Concepción. Con unos pocos seguidores acompañándole en su paseo, una multitud de personas ha empezado a gritarle "fascista", "nazi" o "no te queremos aquí".

En un vídeo que está circulando por redes sociales se puede ver como la tensión va en aumento, con personas que se levantan de las terrazas de algunos bares. También se pudo escuchar el canto "Presidente" de algunos de los que iban junto a Abascal.

El líder de VOX, con la crisis migratoria como telón de fondo, ha visitado parte del Archipiélago Canario donde se ha encargado de responsabilizar a Fernando Clavijo de esta situación y vincular la inmigración con "el encarecimiento de la vivienda" o los problemas en los servicios sociales y sanitarios.

Abascal se queda con lo bueno

Santiago Abascal, por su parte, ha decidido mofarse de este momento en sus redes sociales. Titulando "¡Fascista, no te queremos!", la cara más visible del partido político ha subido un vídeo donde se le ve paseando por las calles de Santa Cruz y La Laguna recibiendo el cariño de algunas personas y sacándose incluso alguna foto.

El líder de VOX ha ignorado por completo el mal momento que ha pasado en el municipio lagunero. Además, agradeció a todos aquellos que le pararon y lo animaron para salir presidente con un "Gracias Santa Cruz de Tenerife, gracias La Laguna".