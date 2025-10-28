Tenerife, la isla más “embrujada” de Canarias: uno de cada tres tinerfeños afirma haber vivido un fenómeno paranormal

¿La población de Tenerife es supersticiosa? ¿Cree en brujas o fantasmas? ¿Sigue algún ritual o confía en alguna leyenda? La respuesta es sí, es más, se trata de la Isla con más misterio de Canarias. Así al menos lo atestigua un estudio realizado por la plataforma de entretenimiento y comparador de casinos Casino.org, en el que se refleja que uno de cada tres tinerfeños —el 26,3%— asegura haber vivido al menos una experiencia paranormal.

La cifra sitúa a la isla a la cabeza de Canarias en este tipo de fenómenos, acumulando una cuarta parte de todos los casos reportados en la comunidad autónoma. El informe, elaborado a partir de una encuesta nacional a 10.000 personas con motivo de Halloween, analiza las creencias, supersticiones y experiencias inexplicables de la población española.

En el caso de Tenerife, los resultados revelan una combinación entre la tradición, el mito y la modernidad que mantiene viva la fascinación por lo sobrenatural.

Fenómenos inexplicables: del ruido misterioso a las apariciones

Los sucesos más frecuentes relatados por los tinerfeños van desde las clásicas sensaciones de “ser observado” hasta los movimientos de objetos sin explicación. El 38,5% de quienes afirman haber tenido una experiencia paranormal mencionan esa incómoda sensación de estar bajo la mirada de alguien invisible, mientras que el 35,7% asegura haber escuchado ruidos intensos en momentos o lugares en los que no había nadie más presente.

Otros fenómenos comunes son los cambios bruscos de temperatura (31,8%), los objetos que se mueven solos (29,1%) o incluso las apariciones y siluetas humanas (28,5%). Además, un 14,3% de los encuestados relata experiencias que no encajan en ninguna de las categorías anteriores, lo que sugiere una amplia variedad de interpretaciones personales sobre lo paranormal.

La superstición, entre la creencia y la costumbre

Pese a su liderazgo en experiencias sobrenaturales, Tenerife no es la isla más supersticiosa del archipiélago, aunque está muy cerca. El 30,2% de sus habitantes se declara abiertamente supersticioso, lo que la sitúa en segunda posición, justo por detrás de Gran Canaria (32,4%).

Sin embargo, el estudio también detecta una tendencia interesante: la de los llamados “supersticiosos clandestinos”, personas que aseguran no creer en lo esotérico pero que siguen ciertos rituales “por si acaso”. En Tenerife, casi la mitad de la población (48,5%) encaja en este perfil, diez puntos por encima de la media canaria y trece más que la media nacional. Esto convierte a la isla en uno de los territorios españoles con mayor práctica supersticiosa no declarada.

Brujas, curanderas y deseos al universo: las creencias más populares

Entre las supersticiones más arraigadas en la isla destacan las brujas y curanderas, en las que cree casi el 60% de los tinerfeños (59,4%). Estas figuras, profundamente ligadas al imaginario rural y popular canario, siguen teniendo un peso simbólico notable en la cultura contemporánea.

Le siguen otras creencias como pedir deseos a las estrellas fugaces o al universo (57,2%) y los amuletos de la buena suerte como los tréboles de cuatro hojas (55,9%). Más abajo en el ranking figuran costumbres universales como tocar madera para espantar la mala suerte (37,5%) o evitar abrir un paraguas en interiores (25,3%).

Prácticas más específicas, como la ouija (34,7%), el tarot (26,1%) o los amarres amorosos (8,7%), también mantienen su espacio entre los tinerfeños más místicos, aunque en porcentajes menores. En el extremo opuesto se encuentran supersticiones más ligeras, como las uvas de la suerte de Nochevieja (7,1%) o tirar una moneda al agua (3,6%) para cumplir un deseo.

Una mezcla entre tradición, miedo y cultura popular

El informe sugiere que el peso de las supersticiones en Tenerife no se limita al ámbito religioso o cultural, sino que forma parte del día a día de muchas personas. Los sociólogos consultados destacan que este tipo de creencias actúan como mecanismos sociales para gestionar la incertidumbre o el miedo, especialmente en tiempos de crisis o transformación social.

La persistencia de mitos sobre brujas, mal de ojo o energías negativas se combina con nuevas corrientes como la manifestación, el tarot digital o la astrología en redes sociales, creando un ecosistema esotérico tan variado como contemporáneo.

Tenerife, con su mezcla de tradición, espiritualidad y misterio, se mantiene así como la isla más propensa a creer —y vivir— lo inexplicable.

Sobre el estudio

El estudio fue elaborado por Casino.org/es-es, portal especializado en seguridad y entretenimiento online. Se llevó a cabo mediante una encuesta a 10.000 personas de toda España, con un margen de error de ±2%. Los resultados fueron analizados por un equipo de sociólogos especializados, excluyendo las regiones con muestras insuficientes (Murcia, La Rioja, Ceuta, Melilla y Baleares).

El informe se publica con motivo de Halloween y busca explorar el vínculo entre la superstición y la identidad cultural en las distintas regiones españolas.