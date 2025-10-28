Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente

La autopista del sur de Tenerife está sufriendo pasadas las 10:00 horas de este martes 28 de octubre importantes retenciones a la altura del municipio de Adeje.

La causa es que una joven se ha precipitado a la vía desde un puente por causas que se desconocen.

Un operativo sanitario está actuando en esta parte de la TF-1, en la salida 81 para atender a la joven que ha caído a la autopista. Los atascos se están produciendo en el sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, tal y como corroboran las cámaras del Cabildo de Tenerife.

Se pide paciencia a los conductores pues ya se está trabajando para atender primero a la persona herida (no hay confirmación aún de su estado) y luego restablecer la normalidad en el tráfico.