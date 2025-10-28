Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
Los hechos se han producido en la TF-1 a la altura del municipio de Adeje
La autopista del sur de Tenerife está sufriendo pasadas las 10:00 horas de este martes 28 de octubre importantes retenciones a la altura del municipio de Adeje.
La causa es que una joven se ha precipitado a la vía desde un puente por causas que se desconocen.
Un operativo sanitario está actuando en esta parte de la TF-1, en la salida 81 para atender a la joven que ha caído a la autopista. Los atascos se están produciendo en el sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, tal y como corroboran las cámaras del Cabildo de Tenerife.
Se pide paciencia a los conductores pues ya se está trabajando para atender primero a la persona herida (no hay confirmación aún de su estado) y luego restablecer la normalidad en el tráfico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
- Tres años de prisión y el pago de 280.500 euros para un asesor de Tenerife por usar un poder de un empresario fallecido
- El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
- Tenerife y Gran Canaria se unen para exigir a la DGT grúas en las autopistas que eviten atascos
- Un viaje en las Naciones Unidas de la 467, la guagua más abarrotada y diversa de Tenerife